Σοκ στην παραλία Παρασόλια - Τεκμήρια και μαρτυρίες στο μικροσκόπιο των Αρχών για την θανατηφόρα πτήση

Σε ρεπορτάζ του Alpha και της δημοσιογράφου Ραφαέλλας Σταυρινού, μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς αντίκρισαν τον άτυχο νέο να χάνει τον έλεγχο του παραμοτέρ και να καταλήγει σε βράχο κοντά στην ακτή.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 31χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, ενώ το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ».

Το παραμοτέρ συλλέχθηκε ως τεκμήριο για επιστημονικές εξετάσεις και οι Αρχές διερευνούν ενδελεχώς τα αίτια του δυστυχήματος. Οι μαρτυρίες των παρευρισκομένων θεωρούνται κρίσιμες για την ανασύνθεση της πορείας της πτήσης και για τον εντοπισμό τυχόν παραγόντων που οδήγησαν στην πτώση.

Κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής υπενθυμίζουν ότι η ζώνη Παρασόλια αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πτήσεις με παραμοτέρ, ιδιαίτερα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.