Βαρύ πένθος για τον χαμό του 31χρονου Αντώνη Κουρρά - «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους»

Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι τον γνώριζαν. Συντετριμμένοι τον αποχαιρετούν μέσα από σπαρακτικά μηνύματα, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, χαμόγελο και διάθεση να βοηθά τους άλλους. «Μπορείς τώρα να πετάς ελεύθερα με τους αγγέλους», γράφουν φίλοι του, σε έναν ύστατο αποχαιρετισμό.

Το μοιραίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το paramotor που χειριζόταν σε χαμηλό ύψος κατέπεσε σε βράχο, κοντά στην ακτή. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο χαμός του Αντώνη Κουρρά αφήνει πίσω του βαθύ πόνο και κενό που δύσκολα θα καλυφθεί, με τους δικούς του ανθρώπους να κρατούν ζωντανή τη μνήμη του μέσα από την αγάπη και την καλοσύνη που τόσο απλόχερα χάριζε.