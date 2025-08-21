Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση: Ξεπερνά τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού και γύρω στους και γύρω στους 32 βαθμούς κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Η νέα κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, μέχρι τις 5:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Κατά τις αυγινές ώρες δυνατό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση κυρίως στα νότια και ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 βαθμούς στα νοτιοανατολικά, στα νότια και βόρεια παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παραμείνει κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή το Σάββατο ενώ από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή πτώση για να κυμανθεί μέχρι τη Δευτέρα κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.