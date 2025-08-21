VIDEO: Άγριος καβγάς για... κοτομπουκιές σε κρουαζιερόπλοιο

Το βίντεο της συμπλοκής δείχνει μια ομάδα νεαρών επιβατών να ανταλλάσσουν γροθιές και να ρίχνουν ο ένας τον άλλον στο έδαφος, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες μαζεύονται γύρω τους παρακολουθώντας το χάος.

Οι φρουροί προσπάθησαν να παρέμβουν, ενώ ένας από αυτούς απομακρύνθηκε από τη συμπλοκή και έβγαλε τον ασύρματο του.

Οι επιβάτες αντάλλαζαν γροθιές ενώ παπούτσια και κινητά τηλέφωνα έπεφταν στο πάτωμα. Πολλοί θεατές είχαν βγάλει τα κινητά τους για να καταγράψουν τον καβγά, ενώ ένας φώναζε: «Πού είναι η ασφάλεια;»

Ο Μάικ Τέρα που κατέγραψε το περιστατικό και δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από δύο ημέρες, γύρισε την κάμερα ενώ τραβούσε και είπε: «Είναι τρελό να μαλώνουν για κοτομπουκιές».

Ο καβγάς ξέσπασε στο πλοίο Sunshine τη Δευτέρα -την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του- καθώς το πλοίο επέστρεφε στο Μαϊάμι, σύμφωνα με επιβάτη που κινηματογράφησε τα επεισόδια.

Ο Τέρα μιλώντας στην New York Post δήλωσε: «δεν ήμασταν αρκετά κοντά για να ξέρουμε γιατί ξεκίνησε (ο καβγάς), απλά ξέραμε ότι περίμεναν στην ουρά για φαγητό».

Το πλοίο απέπλευσε από το Μαϊάμι την περασμένη Πέμπτη και έκανε δύο στάσεις στις Μπαχάμες πριν επιστρέψει στη Φλόριντα τη Δευτέρα. Η Carnival δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για σχόλιο.