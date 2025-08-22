Κίτρινη προειδοποίηση για το Σάββατο – Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία – Μέχρι πού θα φτάσει στα ορεινά – Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Αφορά ακραία μέγιστη θερμοκρασία για το Σάββατο 23/8 από το μεσημέρι μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία

Ώρα έκδοσης: 17:04 Τ.Χ. 22/08/2025

Προγνώστης: Π.Γ.

Αρ. προειδοποίησης: 48

Επίπεδο επικινδυνότητας: Κίτρινο

Ισχύει από: 12:00 Τ.Χ. 23/08/2025

Μέχρι: 17:00 Τ.Χ. 23/08/2025

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 42 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού και γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σύντομα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια παροδικά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νοτιοανατολικά, στα νότια και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί μέχρι την Τρίτη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.