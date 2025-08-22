Διέρρηξαν στρατιωτική βάση στο Τρόοδος - Είχε ετοιμαστεί πριν δεκαετίες για την εγκατάσταση των εκτοξευτών των S-300

Σε ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και της Έρικας Καβάζη, δυο πρόσωπα, τα όποια απεικονίζονται σε φωτογραφίες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, φαίνεται να πέτυχαν είσοδο στην στρατιωτική βάση, στο σημείο 21, όπως το αποκαλούν, της αεροπορίας και το διέρρηξαν.

Οι κάμερες ασφαλείας της βάσης κατέγραψαν τις κινήσεις τους και οι στρατιωτικές αρχές ενημέρωσαν την αστυνομία.

Έστησαν επιχείρηση για εντοπισμό των δραστών αλλά δεν εντοπίστηκαν. Μετά από μαρτυρίες οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση για πέντε μέρες.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha δεν ήταν η πρώτη φορά. Εξασφαλίστηκε μαρτυρία για συγκεκριμένο όχημα και κλήθηκε η ιδιοκτήτρια του για ανάκριση. Όπως διαπιστώθηκε διαχειριστής του συγκεκριμένου οχήματος ήταν ο 30χρονος γιος της. Mέλη της αστυνομίας του πέρασαν χειροπέδες ενώ πρόκειται για γνωστό τους πρόσωπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν καλώδια ενώ σημειώνεται ότι στο εν λόγο σημείο δεν υπάρχει στρατιωτικός εξοπλισμός.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ