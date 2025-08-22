Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝτόναλντ Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες» θα ξέρει αν θα επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες» θα ξέρει αν θα επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία

 22.08.2025 - 21:40
Ντόναλντ Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες» θα ξέρει αν θα επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίδομα τέκνου: Τι αλλάζει με τις αιτήσεις και πότε τίθεται σε εφαρμογή - Όλες οι λεπτομέρειες
Θα ταξιδέψετε στο Λονδίνο; Έρχεται νέο κύμα απεργιών, χωρίς μετρό και τρένα για επτά ημέρες - Ελέγξετε τις ημερομηνίες
Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη
Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για Δήλωση Ζημιάς πυρόπληκτων γεωργών-κτηνοτρόφων - Ποιοι οι δικαιούχοι
Τι αποκαλύπτει το χρώμα των δοντιών για την υγεία μας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Όμορφες εικόνες στο ΟΑΚΑ: Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ μάζεψαν τα σκουπίδια μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό

 22.08.2025 - 21:25

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ντόναλντ Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες» θα ξέρει αν θα επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία

Ντόναλντ Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες» θα ξέρει αν θα επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία

  •  22.08.2025 - 21:40
Όζερσαϊ: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε με Τατάρ είτε με Ερχιουρμάν

Όζερσαϊ: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε με Τατάρ είτε με Ερχιουρμάν

  •  22.08.2025 - 20:45
Προειδοποιεί το Τμήμα Δασών: Μην πλησιάζετε αυτό το μνημείο, είναι επικίνδυνο - Δείτε φωτογραφία

Προειδοποιεί το Τμήμα Δασών: Μην πλησιάζετε αυτό το μνημείο, είναι επικίνδυνο - Δείτε φωτογραφία

  •  22.08.2025 - 18:42
Διέρρηξαν στρατιωτική βάση στο Τρόοδος - Είχε ετοιμαστεί πριν δεκαετίες για την εγκατάσταση των εκτοξευτών των S-300

Διέρρηξαν στρατιωτική βάση στο Τρόοδος - Είχε ετοιμαστεί πριν δεκαετίες για την εγκατάσταση των εκτοξευτών των S-300

  •  22.08.2025 - 21:00
LIVE: ΑΕΛ-Ολυμπιακός - Πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα Κύπρου, την Cyprus League

LIVE: ΑΕΛ-Ολυμπιακός - Πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα Κύπρου, την Cyprus League

  •  22.08.2025 - 19:58
Ο ουρανός θα βυθιστεί στο σκοτάδι στις 23 Αυγούστου - Το σπάνιο φαινόμενο του «μαύρου φεγγαριού»

Ο ουρανός θα βυθιστεί στο σκοτάδι στις 23 Αυγούστου - Το σπάνιο φαινόμενο του «μαύρου φεγγαριού»

  •  22.08.2025 - 20:23
Εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Από φορτιστές μέχρι ηλεκτρική θερμάστρα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα έχετε στο σπίτι σας

Εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Από φορτιστές μέχρι ηλεκτρική θερμάστρα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα έχετε στο σπίτι σας

  •  22.08.2025 - 19:28
Επίδομα τέκνου: Τι αλλάζει με τις αιτήσεις και πότε τίθεται σε εφαρμογή - Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα τέκνου: Τι αλλάζει με τις αιτήσεις και πότε τίθεται σε εφαρμογή - Όλες οι λεπτομέρειες

  •  22.08.2025 - 16:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα