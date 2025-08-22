Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή σε παραλία στο Κίτι – Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 22.08.2025 - 21:55
Τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή σε παραλία στο Κίτι – Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Στην τελευταία του κατοικία οδηγείται ο άτυχος Αντώνης Κουρράς (Αντωνάς) 31 ετών από Ανάγεια ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με ανεμόπτερο σε παραλία της περιοχής Μαζωτού στις 21 Αυγούστου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Νόμωνος και Βηχιανού στα Ανάγεια (νέα εκκλησία), το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, ώρα 16:00. Η ταφή θα γίνει στα Ανάγεια.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν. Σημειώνεται ότι η οικογένεια δεν θα δέχεται συλλυπητήρια.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08.30 το πρωί της Πέμπτης 21 Αυγούστου, όταν δύο ελληνοκύπριοι πετούσαν με μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς, στην παραλιακή περιοχή Παρασόλια στο Κίτι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ένας εκ των δύο ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από την θάλασσα απώλεσε τον έλεγχο του paramotor glider με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε βράχο κοντά στη παραλία.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο διαπίστωσε ότι ο 31χρονος χειριστής του Αντώνης Κουρράς από το χωριό Ανάγεια της επαρχίας Λευκωσίας ήταν νεκρός.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, επισκέφθηκαν τη σκηνή και διερευνούν τα αίτια της πτώσης, σε συνεργασία με το ΤΑΕ Λάρνακας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

