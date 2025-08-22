Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Πολλοί νεκροί και τραυματίες στους καταρράκτες του Νιαγάρα – Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο

 22.08.2025 - 23:00
VIDEO: Πολλοί νεκροί και τραυματίες στους καταρράκτες του Νιαγάρα – Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο

Πολλοί νεκροί και τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός ενός σοκαριστικού ατυχήματος που έλαβε χώρα στους καταρράκτες του Νιαγάρα. Σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, στο τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα τουριστικό λεωφορείο και ένα ημιφορτηγό στην ανατολική πλευρά της διαπολιτειακής οδού I-90.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Πέμπροκ, περίπου 48 χιλιόμετρα από την πόλη Μπάφαλο.

Επί τόπου εξακολουθούν να επιχειρούν ομάδες έκτακτης ανάγκης, ενώ ασθενοφόρα και ελικόπτερα διακομίζουν τραυματίες σε νοσοκομείο της περιοχής.

Δείτε βίντεο:


Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το «τραγικό ατύχημα με το τουριστικό λεωφορείο».

«Η ομάδα μου συντονίζεται στενά με την [πολιτειακή αστυνομία] και τους τοπικούς αξιωματούχους που εργάζονται για τη διάσωση και την παροχή βοήθειας σε όλους τους εμπλεκόμενους», έγραψε στο X.

Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε το τροχαίο ως «περιστατικό με πολλά θύματα» σε μια άλλη ανάρτηση στο X.

Τουλάχιστον ένα παιδί είναι επιβεβαιωμένα νεκρό, δήλωσε η αστυνομία. Δυστυχώς, όσο περνάει η ώρα, ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται. Πολλά παιδιά επέβαιναν στο λεωφορείο και ορισμένα εξ αυτών εκτιμάται πως μπορεί να είναι παγιδευμένα εντός του οχήματος. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι.


Η αστυνομία δήλωσε ότι ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος και την κατάληξή του σε χαντάκι.

Συνολικά 52 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, επέβαιναν στο λεωφορείο.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη.

Ένα τμήμα της I-90 παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης.

Πηγή: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

