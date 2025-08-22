VIDEO: Πολλοί νεκροί και τραυματίες στους καταρράκτες του Νιαγάρα – Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Πέμπροκ, περίπου 48 χιλιόμετρα από την πόλη Μπάφαλο.

Επί τόπου εξακολουθούν να επιχειρούν ομάδες έκτακτης ανάγκης, ενώ ασθενοφόρα και ελικόπτερα διακομίζουν τραυματίες σε νοσοκομείο της περιοχής.

Δείτε βίντεο:

NEW VIDEO: Scene of mass casualty bus crash on I-90 in Pembroke, New York. pic.twitter.com/VAKQO96dQq — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 22, 2025



Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το «τραγικό ατύχημα με το τουριστικό λεωφορείο».

«Η ομάδα μου συντονίζεται στενά με την [πολιτειακή αστυνομία] και τους τοπικούς αξιωματούχους που εργάζονται για τη διάσωση και την παροχή βοήθειας σε όλους τους εμπλεκόμενους», έγραψε στο X.

Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε το τροχαίο ως «περιστατικό με πολλά θύματα» σε μια άλλη ανάρτηση στο X.

Τουλάχιστον ένα παιδί είναι επιβεβαιωμένα νεκρό, δήλωσε η αστυνομία. Δυστυχώς, όσο περνάει η ώρα, ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται. Πολλά παιδιά επέβαιναν στο λεωφορείο και ορισμένα εξ αυτών εκτιμάται πως μπορεί να είναι παγιδευμένα εντός του οχήματος. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι.



Η αστυνομία δήλωσε ότι ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος και την κατάληξή του σε χαντάκι.

Συνολικά 52 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, επέβαιναν στο λεωφορείο.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη.

Ένα τμήμα της I-90 παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης.

Πηγή: in.gr