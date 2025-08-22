Η αυτοκρατορία της OnlyFans: Mέρισμα ρεκόρ $701 εκατ. στον ιδιοκτήτη της ενόψει πιθανής πώλησης $8 δισ.

Το εν λόγω μέρσισμα αποκαλύφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν την Παρασκευή από την Fenix International Ltd., την εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που διαχειρίζεται την πλατφόρμα.

Η OnlyFans κερδίζει χρήματα λαμβάνοντας προμήθεια 20% για κάθε συνδρομή ή περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, φωτογραφιών και συνομιλιών που πωλούνται μέσω της πλατφόρμας. Η δημοτικότητά της εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν εργαζόμενοι στη βιομχανία του σεξ και celebrities αναζητούσαν τρόπους να κερδίσουν χρήματα κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Αν και μεγάλο μέρος του περιεχομένου είναι πορνογραφικό, ο ιστότοπος φιλοξενεί επίσης δημιουργούς που επικεντρώνονται σε άλλα θέματα, όπως η φυσική κατάσταση και η διατροφή.

Tα οικονομικά στοιχεία για το έτος που έληξε στις 30 Νοεμβρίου, έδειξαν ότι μέσω της πλατφόρμας διεκπεραιώθηκαν πληρωμές ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 684 εκατομμύρια δολάρια για το έτος, σημειώνοντας αύξηση περίπου 4%. Οι λογαριασμοί των creators αυξήθηκαν κατά 13% σε 4,6 εκατομμύρια, ενώ οι λογαριασμοί των θαυμαστών αυξήθηκαν κατά 24% σε 377,5 εκατομμύρια.

Ο Ράντβινσκι, ο μοναδικός ιδιοκτήτης της Fenix, έλαβε 497 εκατομμύρια δολάρια σε τακτικά μερίσματα, καθώς και επιπλέον 204 εκατομμύρια δολάρια σε πέντε δόσεις που καταβλήθηκαν μετά την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

Συνολικά, ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας έχει λάβει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα από το 2021. Η εταιρεία ανακοίνωσε μερίσματα ύψους 472 εκατομμυρίων δολαρίων το 2023, 338 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022 και 284 εκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν.

Ο Ράντβινσκι αγόρασε το 2018 το πλειοψηφικό μερίδιο της OnlyFans από τους Βρετανούς ιδρυτές της, τον Guy και τον Tim Stokely, πατέρα και γιο, οι οποίοι ίδρυσαν τον ιστότοπο το 2016. Γεννημένος στην πόλη της Οδησσού, η οικογένεια τουΡάντβινσκι μετακόμισε στο Σικάγο όταν ήταν παιδί. Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, σήμερα ζει στη Φλόριντα.

Πηγή: newmoney.gr