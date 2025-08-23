Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ

 23.08.2025 - 07:56
Η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή δυσαρεστημένος για το ότι η Ρωσία έπληξε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία και ευρύτερα πως «δεν είναι ευτυχής» για τη συνέχιση του πολέμου ανάμεσα στις δυο χώρες.

 

«Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο», απάντησε ο αρχηγός του κράτους ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το πλήγμα που προκάλεσε μεγάλη καταστροφή τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία.

Επανέλαβε εξάλλου πως έχει δώσει «δύο εβδομάδες» προθεσμία προτού πάρει αποφάσεις για τον πόλεμο αυτό, που διεξάγει προσωπικά προσπάθεια να τελειώσει.

«Θα είναι πολύ σημαντική απόφαση, κι είτε θα πρόκειται για κυρώσεις ή τεράστιους τελωνειακούς δασμούς ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και πούμε: ‘αυτός είναι δικός σας πόλεμος’», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είδε την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατόπιν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέλει οι δυο τους να οργανώσουν συνάντηση, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά η συνάντηση αυτή μοιάζει ολοένα πιο απίθανο να διεξαχθεί σύντομα.

Ο 79χρονος μεγιστάνας των ακινήτων επέδειξε εξάλλου στους δημοσιογράφους φωτογραφία η οποία τον εικονίζει μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα, διευκρινίζοντας πως του την έστειλε ο Ρώσος ομόλογός του. «Θα την υπογράψω γι’ αυτόν», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας
Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο
Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα
Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ
Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στην Ελλάδα: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

 23.08.2025 - 07:54
Επόμενο άρθρο

Πώς να σώσεις τη σχέση σου

 23.08.2025 - 08:17
Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Γύρω στις 11.00 το βράδυ χθες Παρασκευή, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ τριών προσώπων που διαμένουν σε πολυκατοικία, στη Λάρνακα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

  •  23.08.2025 - 07:35
Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  23.08.2025 - 07:29
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

  •  23.08.2025 - 07:43
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

  •  23.08.2025 - 07:28
Τραγωδία στην Ελλάδα: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

Τραγωδία στην Ελλάδα: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

  •  23.08.2025 - 07:54
Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  

Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  

  •  23.08.2025 - 07:27
Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

  •  23.08.2025 - 07:37
Η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ

Η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ

  •  23.08.2025 - 07:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα