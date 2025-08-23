Πώς να σώσεις τη σχέση σου

Αν νιώθεις κι εσύ ότι τελευταία απλώς συνυπάρχεις με τον σύντροφό σου αντί να συνδέεστε, ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: τη μέθοδο “Το Βλέπεις, Το Λες”.

Τι είναι η μέθοδος «Το Βλέπεις, Το Λες»

Όπως λέει και το όνομά της, αυτή η τεχνική βασίζεται σε κάτι που κάνουμε σπάνια αλλά έχει τεράστια επίδραση: να εκφράζεις τη θετική παρατήρηση την ώρα που τη νιώθεις. Είδες ότι ο σύντροφός σου άδειασε το πλυντήριο πιάτων ενώ εσύ έτρεχες να ντυθείς; Πες το. Σου άφησε την τελευταία μπουκιά του κέικ χωρίς να το κάνεις θέμα; Αναγνώρισέ το.

Μπορεί να μην σου φαίνεται επαναστατικό, αλλά πόσες φορές ξεχνάς να σχολιάσεις τα όμορφα και επικεντρώνεσαι μόνο στα ενοχλητικά; Αυτή η μέθοδος δεν είναι ένα κόλπο για να γίνεις πιο ευγενική. Είναι τρόπος να επανασυνδεθείς και να θυμηθείτε και οι δύο πως μέσα στην ένταση της καθημερινότητας, ο ένας βλέπει και νοιάζεται για τον άλλον.

Γιατί λειτουργεί αυτή η τεχνική

Όταν η επικοινωνία στη σχέση φθίνει, αυτό που χάνεται πρώτο είναι το “μπράβο” και το “ευχαριστώ”. Αρχίζεις να μετράς ποιος έκανε τι και πότε, και η σχέση γίνεται πίνακας σκορ αντί για ομάδα. Η μέθοδος αυτή σπάει αυτόν τον κύκλο. Με κάθε θετικό σχόλιο, ο άλλος νιώθει ότι αναγνωρίζεται και αυτόματα γίνεται πιο πρόθυμος να συνεχίσει.

Δεν είναι τυχαίο ότι το να ακούσεις “μπράβο” εκεί που δεν το περιμένεις, σε κάνει να χαμογελάσεις και να πας παρακάτω με λιγότερη γκρίνια. Δε χρειάζεται να το κάνεις επίσημο.

Μπορείς να το πεις χαμηλόφωνα στην κουζίνα, με ένα μήνυμα στο κινητό ή ακόμα και με ένα χαρτάκι στο ψυγείο. Σημασία έχει να το πεις.

Πώς να τη βάλεις στην καθημερινότητά σου

Ξεκίνα με κάτι απλό. Δες τι έκανε ο άλλος και σου φάνηκε βοηθητικό, όσο μικρό κι αν ήταν, και πες το. Αν δεν προλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή, κράτησέ το για το βράδυ, όταν πέσετε στο κρεβάτι. Ένα “ευχαριστώ που πήρες εσύ το παιδί σήμερα, με έσωσε” έχει μεγαλύτερη δύναμη απ’ όσο νομίζεις.

Μπορείς ακόμα να αφήσεις ένα post-it, να στείλεις ένα φωνητικό ή να πάρεις τηλέφωνο ενώ είσαι στο αυτοκίνητο. Δε χρειάζονται μεγάλες χειρονομίες. Χρειάζεται η πρόθεση να δεις, να αναγνωρίσεις και να πεις αυτό που συνήθως ξεχνάς. Και αυτό αλλάζει όλη τη δυναμική.

Μερικοί απλοί τρόποι να ξεκινήσεις:

Γράψε ένα σημείωμα: Άφησε ένα χαρτάκι με μια γλυκιά κουβέντα ή ένα “ευχαριστώ” για κάτι που έκανε ο σύντροφός σου.

Μίλα λίγο πριν κοιμηθείτε: Χρησιμοποίησε το τέλος της μέρας για να του πεις τι παρατήρησες και τι εκτίμησες.

Πάρ’ τον τηλέφωνο χωρίς λόγο: Ένα “ήθελα απλώς να σου πω μπράβο για το πρωί” αρκεί για να τον φτιάξεις.

Μπορείς να συνεχίσεις να του λες να μαζεύει τα παπούτσια του από την είσοδο, δεν λέει κανείς να αγνοήσεις αυτά που σε εκνευρίζουν. Αλλά αν βρεις έναν τρόπο να βάζεις στη μέρα σας και λίγες θετικές παρατηρήσεις, το κλίμα αλλάζει. Νιώθετε κι οι δύο λιγότερο επικριτικοί, λιγότερο μόνοι, περισσότερο ομάδα.

Δε χρειάζεται να περιμένεις τη γιορτή σας για να του πεις ένα ευχαριστώ. Πες το σήμερα, την ώρα που το νιώθεις. Αυτός είναι ο στόχος: να βλέπεις τον άλλον και να τον αφήνεις να το ξέρει. Μέσα στο χάος, να είστε οι δυο σας λίγο πιο κοντά. Και κάπως έτσι, σώζεται μια σχέση, όχι επειδή υπήρξε κρίση, αλλά γιατί προλάβατε τη φθορά.