Ποια summer superfoods βοηθάνε στην ενυδάτωση του οργανισμού;

Σε αντίθεση με τα συμπληρώματα διατροφής και τα έτοιμα ροφήματα, τα superfoods είναι δώρα της φύσης που μπορείς να εντάξεις με ευκολία στο καθημερινό σου διαιτολόγιο χωρίς κόπο και χωρίς στερήσεις.

Καρπούζι



Το καρπούζι είναι ίσως το πιο αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού. Με 92% περιεκτικότητα σε νερό, βοηθά στην ενυδάτωση του οργανισμού και στην αποβολή των τοξινών. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε λυκοπένιο – ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει από τη φωτογήρανση και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Φτιάξε smoothie με καρπούζι, δυόσμο και πάγο για φυσική αποτοξίνωση μετά την παραλία!

Κεράσια



Μικρά αλλά θαυματουργά, τα κεράσια είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, ουσίες με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση που βοηθούν στην αποκατάσταση των μυών και την αποτροπή της πρόωρης γήρανσης. Επίσης, συμβάλλουν στη ρύθμιση του ύπνου χάρη στη μελατονίνη που περιέχουν κάτι που όλες χρειαζόμαστε μετά από μια γεμάτη μέρα στον ήλιο.

Ανανάς



Πλούσιος σε βρομελίνη, ένα ένζυμο που βοηθά στην πέψη και μειώνει τις φλεγμονές. βιταμίνη C και μαγγάνιο, ο ανανάς, είναι ιδανικός για όσες προσέχουν τη σιλουέτα τους και θέλουν να αποφύγουν τα φουσκώματα.

Μύρτιλα (Blueberries)



Αν και πιο δυτικής προέλευσης, τα μύρτιλα έχουν αρχίσει να πρωταγωνιστούν και στα ελληνικά καλοκαιρινά γεύματα. Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες, ενώ συμβάλλουν και στην ενίσχυση της συγκέντρωσης και της μνήμης. Τέλειο σνακ για μια μέρα στο γραφείο ή στο beach bar.

Μάνγκο



Το μάνγκο δεν είναι απλά εξωτικό και γευστικό, είναι και γεμάτο βιταμίνη Α, βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού και στη διατήρηση της νεανικής όψης της επιδερμίδας. Επίσης, η φυσική του γλυκύτητα σε βοηθά να μειώσεις την επιθυμία για επεξεργασμένα γλυκά.

Φύλλα ρόκας



Η ρόκα είναι πλούσια σε βιταμίνη Κ, φολικό οξύ και ασβέστιο. Βοηθά στην αποτοξίνωση του ήπατος, ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος και συνδυάζεται τέλεια με καλοκαιρινά φρούτα όπως το ροδάκινο και το καρπούζι σε ιδιαίτερες σαλάτες.

Ντομάτα



Η ντομάτα περιέχει επίσης λυκοπένιο, το οποίο σύμφωνα με έρευνες έχει φωτοπροστατευτική δράση και μειώνει τις βλάβες από την έκθεση στην UV ακτινοβολία. Είναι καλύτερα να καταναλώνεται μαγειρεμένη (π.χ. σε σάλτσα ή ψητή) για να απελευθερώνεται πλήρως το λυκοπένιο.

Καρύδα



Το νερό καρύδας είναι φυσικό ισοτονικό ποτό γεμάτο ηλεκτρολύτες, ενώ το έλαιο καρύδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη διατροφή όσο και στη φροντίδα του δέρματος και των μαλλιών. Αντικατάστησε τα αναψυκτικά με νερό καρύδας για ενέργεια χωρίς ζάχαρη.

Πώς να τα εντάξεις στην καθημερινότητά σου: