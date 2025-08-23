Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τατάρ: «Χωρίς αναγνώριση της κυριαρχίας μας δεν ξεκινούν διαπραγματεύσεις» – Απορρίπτει ξανά τη λύση ομοσπονδίας

 23.08.2025 - 09:54
Τατάρ: «Χωρίς αναγνώριση της κυριαρχίας μας δεν ξεκινούν διαπραγματεύσεις» – Απορρίπτει ξανά τη λύση ομοσπονδίας

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, έθεσε εκ νέου ως προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων την αποδοχή της «κυριαρχίας» της τουρκοκυπριακής πλευράς, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία για λύση ομοσπονδίας «κενό περιεχομένου λόγο που έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν».

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στον παράνομο ραδιοτηλεοπτικό φορέα «Μπαϊράκ» (BRT), ο κ. Τατάρ επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του για το Κυπριακό. Υποστήριξε ότι οι συνομιλίες στις οποίες συμμετέχει αποσκοπούν στη συνεργασία «μεταξύ δύο κρατών» και τόνισε ότι για να υπάρξουν «επίσημες» διαπραγματεύσεις, αποτελεί απαραίτητο όρο η αναγνώριση της «κυριαρχίας των Τουρκοκυπρίων».

Ο κ. Τατάρ χαρακτήρισε τις αναφορές σε μια ομοσπονδία βασισμένη στην πολιτική ισότητα ως «κενό λόγο», υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση αυτή έχει ήδη αποτύχει. Αντ' αυτού, υπογράμμισε την ανάγκη να επιβεβαιωθεί η «κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων.

Αναφερόμενος στο θέμα της διάνοιξης νέου σημείου διέλευσης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ισχυρίστηκε ότι καταβάλλει «σοβαρές προσπάθειες». Συγκεκριμένα για την περιοχή της Λουρουτζίνας, ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ζήτησε αρχικά τη διέλευση από το χωριό Κυρά, πρόταση στην οποία, όπως είπε, η τουρκοκυπριακή πλευρά συμφώνησε. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Τατάρ, η ελληνοκυπριακή πλευρά ζήτησε στη συνέχεια και επιπλέον δίοδο μέσω της νεκρής ζώνης. Όπως δήλωσε, ήταν αδύνατο να εγκρίνουν ένα τέτοιο αίτημα, το οποίο χαρακτήρισε ως στρατηγικό ζήτημα που θα μπορούσε να ισοδυναμεί με εδαφική διεκδίκηση.

