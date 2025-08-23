Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη στη Λάρνακα την Κυριακή – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία

 23.08.2025 - 12:33
Διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη στη Λάρνακα την Κυριακή – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία

Εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24/08/2025, στη Λάρνακα, από την ομάδα «FREE FREE PALESTINE».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των διοργανωτών, η εκδήλωση θα αρχίσει στις 7.00 το βράδυ της Κυριακής, στην πλατεία Ευρώπης, στη λεωφόρο Αθηνών, στη Λάρνακα. Μετά τη συγκέντρωση και τις ομιλίες, θα ακολουθήσει πορεία των συμμετεχόντων κατά μήκος της λεωφόρου Αθηνών και θα καταλήξει στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου.

Η εκδήλωση, αναμένεται να διαρκέσει περίπου ενάμιση ώρα.

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Στο πλαίσιο των μέτρων αστυνόμευσης, η λεωφόρος Αθηνών, θα κλείσει για την τροχαία κίνηση γύρω στις 5.00 το απόγευμα της Κυριακής, για να δοθεί στην κυκλοφορία με τη λήξη της εκδήλωσης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

