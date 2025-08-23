23χρονος αρνήθηκε αλκοτέστ και διέφυγε χτυπώντας αστυνομικό – Έριξε το μηχάνημα ελέγχου σε πισίνα

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα μέλη της τροχαίας Λάρνακας διεξήγαγαν ελέγχους τροχαίας συλπεριλεμβανομενων ελέγχων οδήγησης υπό της επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των ελέγχων ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγούσε αλλοδαπό νεαρό πρόσωπο και κατά την διάρκεια του ελέγχου και της διαδικασίας ελέγχου πιθανής οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης εφόσον η αναπνοή του μύριζε έντονα οινόπνευμα , αυτός αρνήθηκε να δώσει προκαταρκτικό δείγμα.

Ενώ το μέλος της τροχαίας είχε προταγμένη την συσκευή προκαταρκτικού ελέγχου ανίχνευσης αλκοόλης προς το παράθυρο του οδηγού του οχήματος, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε του ελέγχου.

Με την αμελή του οδήγηση κτύπησε την παλάμη του αστυνομικού με αποτέλεσμα να απαγκιστρωθεί από το χέρι του η συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης και να πέσει εντός του αυτοκινήτου του δράστη.

Κατόπιν συντονισμένων εξετάσεων από μέλη της τροχαίας και λάρνακας γύρω στις 11:00 εντοπίστηκε το ύποπτο όχημα σε οδό στο χωριό Ορόκλινης και ακολούθως εντοπίστηκε ο ύποπτος οδηγός.

Πρόκειται για 23χρονο Ευρωπαίο υπήκοο μόνιμο κάτοικο Κύπρου ο οποίος παραδέχθηκε αρχικά την διάπραξη των αδικημάτων.

Στην οικία του εντοπίστηκε σε πισίνα η συσκευή προκαταρκτικού ελέγχου.

Αυτός συνελήφθη για όλα τα αδικήματα που διέπραξε κατά τον έλεγχο καθώς και γιατί αδίκημα της κακόβουλης ζημιά στη προκαταρκτική συσκευή.

Το μέλος της τροχαίας δεν τραυματίστηκε. Ο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον ου δικαστηρίου για να γίνει αίτημα προσωποκράτησης του.

Η τροχαία Λάρνακας εξετάζει.