Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝέα είσοδος, υπόγεια αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και μέτρα κατά του συνωστισμού: Τα σχέδια Μακρόν για την ανακαίνιση του Λούβρου
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα είσοδος, υπόγεια αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και μέτρα κατά του συνωστισμού: Τα σχέδια Μακρόν για την ανακαίνιση του Λούβρου

 23.08.2025 - 18:52
Νέα είσοδος, υπόγεια αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και μέτρα κατά του συνωστισμού: Τα σχέδια Μακρόν για την ανακαίνιση του Λούβρου

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη ανακαίνιση, το Μουσείο του Λούβρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα: ατελείωτες ουρές, νερά που στάζουν από την εμβληματική γυάλινη πυραμίδα, επικίνδυνες διακυμάνσεις θερμοκρασίας που απειλούν έργα τέχνης και ένας χώρος που δέχεται πλέον διπλάσιους επισκέπτες από όσους είχε σχεδιαστεί να αντέχει.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, σε επιστολή που διέρρευσε προς το υπουργείο Πολιτισμού τον περασμένο Ιανουάριο, προειδοποίησε για την επιτακτική ανάγκη εκτεταμένων παρεμβάσεων στο ιστορικό κτίριο. Με την επισκεψιμότητα να ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ετησίως –διπλάσια σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες– οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες και τη σήμανση, έχουν υποβαθμιστεί.

Η προειδοποίηση αυτή συνέπεσε με τις προθέσεις του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μόλις μία εβδομάδα αργότερα ανακοίνωσε σχέδιο 800 εκατομμυρίων ευρώ για την πλήρη ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του μουσείου. «Θα είναι ένα Λούβρο που θα έχει επανασχεδιαστεί, ανακαινιστεί και  διευρυνθεί, το οποίο θα αποτελέσει το επίκεντρο της ιστορίας της τέχνης για τη Γαλλία και πέρα από αυτήν» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος μπροστά από τη «Μόνα Λίζα».

Σύμφωνα με τους Financial Times, στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία νέας ανατολικής εισόδου για να μειωθούν οι ουρές και μια υπόγεια αίθουσα αποκλειστικά για το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Η μεταφορά της «Μόνα Λίζα» σε νέο, μεγαλύτερο χώρο, προσβάσιμο με ξεχωριστό εισιτήριο, αναμένεται να επιτρέψει στο Λούβρο να φτάσει τον νέο στόχο των 12 εκατ. επισκεπτών ετησίως.

Ωστόσο, το κόστος ανακαίνισης του Λούβρου προκαλούν προβληματισμό, σύμφωνα με το δημοσίευμα: Ο Μακρόν υποσχέθηκε ότι η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από εισιτήρια, δωρεές, εμπορικές δραστηριότητες και δικαιώματα από το Λούβρο του Άμπου Ντάμπι. Όμως τα οικονομικά δεδομένα του μουσείου δείχνουν άλλη εικόνα: πέρυσι τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε 211 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μόλις 19 εκατ., πολύ χαμηλά σε σχέση με τις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου έργου.

Την ίδια ώρα, τα συνδικάτα προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η ραγδαία αύξηση του αριθμού των επισκεπτών ωθεί το ίδρυμα σε οριακό σημείο. Το 1989, όταν εγκαινιάστηκε η πυραμίδα του Πέι, υποτίθεται ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει 4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Ωστόσο, το Λούβρο προσελκύει πλέον τακτικά διπλάσιο αριθμό επισκεπτών και έφτασε τα 10 εκατομμύρια πριν από την πανδημία του Covid-19. Τον Ιούνιο, ορισμένοι υπάλληλοι πραγματοποίησαν μια απεργία που αιφνιδίασε τα συνδικάτα και τη διοίκηση, με αποτέλεσμα το μουσείο να κλείσει για μία ημέρα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας
Συμπλοκή στη Λάρνακα: Παράνομος μετανάστης το θύμα - Η κατάσταση υγείας του Κύπριου που μπήκε στη μέση να τους χωρίσει
Στην τελική ευθεία ο προϋπολογισμός 2026 – Ανοικτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων λόγω πυρκαγιών
Ιωαννίδης: «Βιώσιμο σύστημα ασύλου» – Κατακόρυφη μείωση στον αριθμό φιλοξενούμενων στο Πουρνάρα - Οι αριθμοί
Κυπριακό: Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου οι συναντήσεις διαπραγματευτών – Αναμένεται στην Κύπρο η Ολγκίν
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο: Είναι 71 ετών και έχει την καρδιά 50χρονης και το σώμα 20χρονης – Ποιο είναι το μυστικό της

 23.08.2025 - 18:40
Επόμενο άρθρο

«Δεν μετανιώνω» - Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 23.08.2025 - 18:56
Ανείπωτη τραγωδία: Υπέκυψε ο 19χρονος τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

Ανείπωτη τραγωδία: Υπέκυψε ο 19χρονος τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

Σε τραγωδία κατέληξε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο Μακένζι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανείπωτη τραγωδία: Υπέκυψε ο 19χρονος τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

Ανείπωτη τραγωδία: Υπέκυψε ο 19χρονος τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

  •  23.08.2025 - 19:24
Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

  •  23.08.2025 - 16:46
23χρονος αρνήθηκε αλκοτέστ και διέφυγε χτυπώντας αστυνομικό – Έριξε το μηχάνημα ελέγχου σε πισίνα

23χρονος αρνήθηκε αλκοτέστ και διέφυγε χτυπώντας αστυνομικό – Έριξε το μηχάνημα ελέγχου σε πισίνα

  •  23.08.2025 - 15:19
Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

  •  23.08.2025 - 14:15
Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Ασθενοφόρα και κυκλοφοριακό χάος στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Ασθενοφόρα και κυκλοφοριακό χάος στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες

  •  23.08.2025 - 17:48
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται ισχυροί άνεμοι – Τι να αναμένουμε τις επόμενες μέρες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται ισχυροί άνεμοι – Τι να αναμένουμε τις επόμενες μέρες

  •  23.08.2025 - 17:16
«Δεν μετανιώνω» - Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Δεν μετανιώνω» - Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  23.08.2025 - 18:56
Αυτοκίνητο στο Ογκολογικό Λεμεσού κατέληξε στο κενό: Όταν νομίζεις ότι το πάρκινγκ συνεχίζεται… και η βαρύτητα διαφωνεί - Φωτογραφία

Αυτοκίνητο στο Ογκολογικό Λεμεσού κατέληξε στο κενό: Όταν νομίζεις ότι το πάρκινγκ συνεχίζεται… και η βαρύτητα διαφωνεί - Φωτογραφία

  •  23.08.2025 - 12:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα