Υγεία
Απίστευτο: Είναι 71 ετών και έχει την καρδιά 50χρονης και το σώμα 20χρονης – Ποιο είναι το μυστικό της
ΥΓΕΙΑ

Απίστευτο: Είναι 71 ετών και έχει την καρδιά 50χρονης και το σώμα 20χρονης – Ποιο είναι το μυστικό της

 23.08.2025 - 18:40
Απίστευτο: Είναι 71 ετών και έχει την καρδιά 50χρονης και το σώμα 20χρονης – Ποιο είναι το μυστικό της

Η 71χρονη Liz Hilliard δεν πέτυχε και το καλύτερο γονιδιακό… λαχείο.

Στο οικογενειακό ιστορικό υγείας, περιλαμβάνονται διαφορετικά προβλήματα υγείας, όπως διαβήτης, καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια. Ο πατέρας της πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 62 ετών, ενώ ο παππούς της από την μεριά του πατέρα της πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 41 ετών. Κι όμως, η ίδια, με τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει έχει καταφέρει να έχει την καρδιά μιας 50χρονης.

Πρώτο στάδιο στο να αντιστρέψει τις πιθανότητες υπέρ της και όχι εις βάρος της ήταν να ξεκινήσει με την κίνηση του σώματος. Όταν δεν μπόρεσε να βρει ένα μάθημα γυμναστικής που να της αρέσει, ανέπτυξε τη δική της μέθοδο προπόνησης, τη μέθοδο Hilliard Studio Method. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει τη μέθοδο Pilates με την προπόνηση ενδυνάμωσης και αποτελεί πλέον τον πυρήνα της γυμναστικής της. Σύμφωνα με την ίδια, αισθάνεται «τελείως καλά μπαίνοντας στην δεκαετία των 70».

Δεν είναι, όμως, μόνο ένα συναίσθημα. Σε ένα πρόσφατο ραντεβού με τον γιατρό της, εκείνος τη διαβεβαίωσε ότι οι εξετάσεις της ήταν καθαρές. «Δεν έχω υπέρταση ή καρδιακές παθήσεις. Σύμφωνα με το γιατρό μου, έχω την καρδιά ενός 50χρονου. Τέλεια! Αυτό δεν είναι τυπικό για την οικογένειά μου» είπε η ίδια. Πώς, όμως, τα κατάφερε;

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Liz Hilliard (@lizhilliardhsm)

Υπήρξε πάντα δραστήρια

Από μικρό κορίτσι, η Liz βρισκόταν πάντα σε κίνηση: «Ξεκινώντας από την ηλικία των 7 ή 8 ετών, ακολουθούσα τον μεγάλο μου αδελφό στη γειτονιά, παίζοντας μπάσκετ, ποδόσφαιρο, σόφτμπολ ή οτιδήποτε άλλο με μπάλα. Τελικά έγινα all-star του μπάσκετ στο λύκειο» θυμάται. Ο αθλητισμός τελικά έγινε τρόπος ζωής, αφού συνέχισε να γυμνάζεται και στα 20, στα 30 και στα 40: «Την δεκαετία του ’80 ανακάλυψα το τένις και έπαιζα πέντε ημέρες την εβδομάδα. Δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα μαθήματα γυμναστικής, κυρίως επειδή με έκαναν να βαριέμαι, με εξαίρεση ένα μάθημα step που και που» συμπληρώνει.

Τα πάντα, όμως, άλλαξαν όταν μπήκε το Pilates στη ζωή της, στα 40 της χρόνια. Προς έκπληξή της, το λάτρεψε. «Γρήγορα συνειδητοποίησα πόσο αποτελεσματική και διασκεδαστική ήταν η προπόνηση. Πήρα την πιστοποίηση Pilates το 2002 και έγινα personal trainer στο Pilates με εξοπλισμό», λέει.

Στα 50 της όμως, διαπίστωσε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό για ένα καλογυμνασμένο σώμα: «Καθώς περνούσα στην εμμηνόπαυση, παρατήρησα ότι το σώμα μου άλλαζε με όλους τους παραδοσιακούς τρόπους που αλλάζει το σώμα μιας γυναίκας σε αυτή την περίοδο. Η κλασική προπόνηση Pilates δεν ήταν πλέον αρκετή για να διατηρήσει την κοιλιά μου επίπεδη και το σώμα μου σμιλευμένο», εξηγεί.

Από το εμπόδιο στη δημιουργία

Ψάχνοντας λύση και μετά από την παρότρυνση της κόρης της, η Liz θέλησε να δοκιμάσει κάτι καινούριο, μετακινώντας την ιδέα της από το Pilates reformer στο πάτωμα. «Πρόσθεσα βαρύτερες αντιστάσεις και δημιούργησα τη δική μου μέθοδο προπόνησης που ονόμασα “Hilliard Studio Method”», περιγράφει. Η συγκεκριμένη προπόνηση συνδυάζει Pilates και προπόνηση ενδυνάμωσης. Σύμφωνα με την ίδια, δυναμώνει τη σπονδυλική στήλη, ενισχύει τον πυρήνα, σμιλεύει το σώμα και παρέχει ακόμη και ψυχική ανάταση.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Liz Hilliard (@lizhilliardhsm)

«Σε ηλικία 52 ετών ήμουν στην καλύτερη φόρμα της ζωής μου και το πιο σημαντικό, ένιωθα καλύτερα από ό,τι είχα αισθανθεί εδώ και χρόνια», αποκαλύπτει. «Η έρευνα για την προπόνηση δύναμης και η ενσωμάτωσή της στις ασκήσεις Pilates μου άλλαξε τα δεδομένα, όχι μόνο για την κόρη μου και εμένα, αλλά και για τους πελάτες μου» συμπλήρωσε.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, στα 71 της, αισθάνεται ακόμα καλύτερα. Χρησιμοποιεί την προπόνηση που ανέπτυξε όλο αυτό το διάστημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν έχει μείνει στο ίδιο επίπεδο. «Εξακολουθώ να γυμνάζομαι κάθε μέρα, αλλά κάνω κάτι διαφορετικό κάθε φορά – αυτό είναι που μετράει», λέει, «και κρατάει το σώμα μου σε εγρήγορση».

Tι περιλαμβάνει το πρόγραμμα γυμναστικής

Η Liz κάνει μαθήματα 50 λεπτών στο στούντιό της τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα, διδάσκοντας μία από αυτές τις συνεδρίες. Οι εκπαιδευτές αλλάζουν καθημερινά τα μαθήματα, οπότε ποτέ δεν υπάρχουν δύο ακριβώς ίδια προγράμματα. Ωστόσο, ακολουθούν μια γενικότερη μορφή. «Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 λεπτά γυμναστικής με βάρη -3 με 4 κιλά για αρχή και μετά 1 έως 2- για το πάνω μέρος του σώματος, σε συνδυασμό με σύνθετες ασκήσεις Pilates που γυμνάζουν επίσης τα πόδια και τον πυρήνα, 8 έως 10 λεπτά ασκήσεων με σανίδες και push-ups, 15 λεπτά μεμονωμένης γυμναστικής για τα πόδια και 5 λεπτά γυμναστικής για τους κοιλιακούς», διευκρινίζει.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Liz Hilliard (@lizhilliardhsm)

Επειδή δε μοιάζει εύκολο, η γυμνάστρια και η ομάδα της ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να ακούν το σώμα τους και να εμπιστευτούν τη διαδικασία. «Όταν ξεκίνησα αυτή την προπόνηση, δεν μπορούσα να κάνω ούτε ένα push-up», παραδέχεται. «Χρειάστηκαν πιθανώς 6 με 8 μήνες για να μπορέσω να σηκώσω βάρη 3 και 4 κιλών. Αυτό συνέβαινε πριν από 20 χρόνια και κανείς -εννοώ, κανείς- δεν έκανε προπόνηση αντιστάσεων για τις γυναίκες, επειδή οι γυναίκες φοβόντουσαν να πάρουν όγκο». Μετά από 50 λεπτά καύσεων, μια προπόνηση τελειώνει με 10λεπτο stretching.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Liz Hilliard (@lizhilliardhsm)

Τις ημέρες που η Hilliard δεν παρακολουθεί ή δεν διδάσκει μαθήματα, περπατά τουλάχιστον 30 λεπτά με γρήγορο ρυθμό ή κάνει ποδήλατο. «Περπατάω με βροχή ή με λιακάδα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να είσαι έξω» λέει ενθουσιασμένη. «Είμαστε σχεδιασμένοι για να κινούμαστε», συμπληρώνει. «Αυτό μας δίνει ενέργεια. Η γήρανση δεν χρειάζεται να σημαίνει κακή υγεία, αν παραμένουμε καθημερινά δραστήριοι» καταλήγει.

