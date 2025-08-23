Πυρκαγιά στην Ψημολόφου: Καταστράφηκαν έπιπλα και εξοπλισμός σε υποστατικό – Επηρεάστηκε και εμπορευματοκιβώτιο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ως επίσης και το περιεχόμενο του, καθώς και το περιεχόμενο δωματίου εντός του υποστατικού (μικροέπιπλα, γραφειακή ύλη και εξοπλισμός).

Επίσης, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση περιμετρικά του υποστατικού. Από τη θερμοκρασία επηρεάστηκε εμπορευματοκιβώτιο το οποίο βρισκόταν σε παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας, με την υποστήριξη ενός πυροσβεστικού οχήματος του Τμήματος Δασών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.