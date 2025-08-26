Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: 22χρονος προκάλεσε ταύρο και σκοτώθηκε σε αρένα

 26.08.2025 - 19:09
Τραγωδία στη Λισαβόνα: 22χρονος προκάλεσε ταύρο και σκοτώθηκε σε αρένα

Την τελευταία του πνοή άφησε 22χρονος ταυρομάχος στη Λισαβόνα, όταν προκάλεσε ταύρο περίπου 700 κιλών.

Ο Μανουέλ Μαρία Τριντάντε βρισκόταν στο Campo Pequeno και έτρεξε προς έναν τεράστιο ταύρο, περίπου 700 κιλών, προκαλώντας τον να το επιτεθεί. Ο ταύρος όμως όρμησε με μεγάλη ταχύτητα προς τον 22χρονο, ο οποίος προσπάθησε να πιαστεί από τα κέρατα του ζώου για να τον ελέγξει.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο ταύρος σήκωσε στον αέρα τον ταυρομάχο και τον έριξε με ορμή στον τοίχο. Οι θεατές, σε μια αρένα χωρητικότητας 6.848 θέσεων, φώναζαν έντρομοι, ενώ ο Τριντάντε έμεινε αναίσθητος στο έδαφος. Τον ταύρο συγκράτησαν τελικά άλλοι ταυρομάχοι που τράβηξαν την ουρά του και ύψωσαν πολύχρωμες κάπες μπροστά στα μάτια του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι διασώστες έσπευσαν άμεσα να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό στο χώρο της αρένας. Ο 22χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και μπήκε σε τεχνητό κώμα, αλλά κατέληξε εντός 24 ωρών, λόγω ανεπανόρθωτης εγκεφαλικής βλάβης.

Σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα Zap, 73χρονος θεατής που παρακολουθούσε κατέρρευσε και πέθανε επίσης, πιθανόν από την ένταση και το σοκ της στιγμής.

Ο Τριντάντε ήταν ήδη αναγνωρισμένος forcado. Πρόκειται για ειδικού τύπου ταυρομάχους που προκαλούν σκόπιμα τον ταύρο να ορμήσει.

Μόλις το ζώο εξαγριωθεί μια ομάδα οκτώ forcados σχηματίζει μία στήλη και ένας ένας προσπαθούν να πηδήξουν πάνω στον ορμητικό ταύρο και να τον ακινητοποιήσουν με πάλη.

Οι ταύροι δεν σκοτώνονται μέσα στην αρένα αλλά μεταφέρονται αργότερα για σφαγή, αν και μερικές φορές, ζώα που θεωρούνται ιδιαίτερα γενναία «χαρίζονται» και συνταξιοδοτούνται για αναπαραγωγή. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη με τον ταύρο στην περίπτωση του Τριντάντε.

Πριν συμβεί το περιστατικό, ο Τριντάντε επιχειρούσε μια «pega de cara» (πιάσιμο από το πρόσωπο), προσπαθώντας να πιαστεί από τα κέρατα του ταύρου. Εάν η προσπάθεια είχε πετύχει, οι σύντροφοί του θα έπαιρναν θέση πάνω στον ταύρο, αναρριχώμενοι και παλεύοντας μαζί του μέχρι να τον ακινητοποιήσουν.

Ο Τριντάντε συνέχιζε οικογενειακή παράδοση, καθώς ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα του, ο οποίος επίσης ήταν forcado στην ομάδα Sao Mancos.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

