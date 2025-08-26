Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μεγάλης Βρετανίας ο ΠτΔ - «Σημαντικός ο ρόλος της εκκλησίας για τις παροικίες των Κυπρίων»

 26.08.2025 - 19:20
Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μεγάλης Βρετανίας ο ΠτΔ - «Σημαντικός ο ρόλος της εκκλησίας για τις παροικίες των Κυπρίων»

Τον μεγάλο ρόλο που διαδραματίζει η Εκκλησία και για την κυπριακή διασπορά τόνισαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας και Θυατείρων κ.κ. Νικήτας, σε συνάντηση που είχαν το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.  

Καλωσορίζοντας τον Αρχιεπίσκοπο Μεγάλης Βρετανίας και Θυατείρων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας στο να κρατούνται ενωμένες  οι παροικίες των Κυπρίων στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη συμβολή της διασποράς στους αγώνες της Κύπρου και ευρύτερα του Ελληνισμού.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη θητεία του στη Μεγάλη Βρετανία ως Γενικός Πρόξενος της Δημοκρατίας, ενώ επεσήμανε την ουσιαστική σημασία της διεξαγωγής των συνεδρίων αποδήμων στην Κύπρο για την ανταλλαγή απόψεων τόσο για το Κυπριακό όσο και ευρύτερα για θέματα που απασχολούν τον Ελληνισμό.

Από πλευράς του ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Νικήτας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους στενούς δεσμούς της Αρχιεπισκοπής με την Εκκλησία της Κύπρου, και υπογράμμισε τη σπουδαιότητα και τη μεγάλη συμβολή των θυσιών των ηρωομαρτύρων και ιερομαρτύρων της Κύπρου στους αγώνες της πατρίδας για ελευθερία.

 

