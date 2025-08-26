Ecommbx
Απαντά στον Καρούσο η Διευθύντρια του ΓΤΠ - «Δεν έγινε καμία διαγραφή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαντά στον Καρούσο η Διευθύντρια του ΓΤΠ - «Δεν έγινε καμία διαγραφή»

 26.08.2025 - 19:44
Απαντά στον Καρούσο η Διευθύντρια του ΓΤΠ - «Δεν έγινε καμία διαγραφή»

«Καμία διαγραφή ανακοινωθέντων ή άλλου υλικού δεν έχει γίνει από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών», διαβεβαιώνει η Διευθύντρια του Γραφείου, Αλίκη Στυλιανού, απαντώντας στους ισχυρισμούς του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Προέδρου του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννη Καρούσου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καταγγελία Καρούσου: «Πού εξαφανίστηκαν τα αρχεία του ΓΤΠ και των Υπουργείων;»

Αυτούσια η επιστολή της Διευθύντριας ΓΤΠ στον Γιάννη Καρούσο:
«Σε σχέση με το θέμα που θίγετε αναφορικά με την ιστοσελίδα του ΓΤΠ, αρχικά να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας για το έργο του ΓΤΠ.

Θα ήθελα να σας πληροφορήσω και να διαβεβαιώσω ότι τίποτα δεν έχει αφαιρεθεί από τους ιστότοπους του ΓΤΠ. Όλα τα ανακοινωθέντα που έχουν εκδοθεί από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών από το 1962 κι έπειτα, υπάρχουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.piopressreleases.com.cy. Η ιστοσελίδα, στο πλαίσιο της αποστολής του ΓΤΠ, είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες για σκοπούς ενημέρωσης, έρευνας, κλπ, και είναι διαθέσιμη δωρεάν.

Ως μέρος της αποστολής του, το ΓΤΠ διατηρεί διάφορα Αρχεία (Ανακοινωθέντων, Εφημερίδων, Περιοδικών, Φωτογραφιών) κάποια από αυτά ανάγονται από το 1878, αναγνωρίζοντάς τα ως αναπόσπαστο μέρος της καταγραφής του κυβερνητικού έργου όλων των Κυβερνήσεων και της μακρόχρονης Ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θυμίζω ότι, η ιστοσελίδα του ΓΤΠ έχει μεταφερθεί στο Gov.cy, μια απόφαση που είχε ληφθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση το 2022. Η ιστοσελίδα του ΓΤΠ λειτουργεί στο νέο περιβάλλον από τις 15 Απριλίου 2025 https://www.gov.cy/pio .

Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του ΓΤΠ παρουσιάζονται παλαιότερα ανακοινωθέντα που εκδόθηκαν από το ΓΤΠ από τον Μάιο 2019 έως σήμερα και το υπόλοιπο υλικό υπάρχει στο αρχείο Ανακοινωθέντων ΓΤΠ που φιλοξενεί όλα τα επίσημα ανακοινωθέντα από 1η Ιανουαρίου 1962, όπως αναφέρω πιο πάνω, με αυτοματοποιημένο τρόπο από την ανάδοχο εταιρεία και όχι επιλεκτικά από οποιονδήποτε. Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόστηκε για λόγους που αφορούν τη χωρητικότητα και αποφυγή υπερφόρτωσης της ιστοσελίδας του ΓΤΠ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και γρήγορη ανταπόκρισή της.

Από τα πιο πάνω, τεκμαίρεται ότι καμία διαγραφή ανακοινωθέντων ή άλλου υλικού δεν έγινε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το οποίο παραμένει στη διάθεση σας για διευκρινήσεις ως προς την εξεύρεση υλικού».

 

Απάντηση στα όσα αξιώνει η Τουρκία στις επιστολές της προς τον ΓΓ των ΗΕ έδωσαν ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ, αλλά και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης κατά τη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

