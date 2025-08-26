Ecommbx
ΑρχικήΠολιτικήΚαταγγελία Καρούσου: «Πού εξαφανίστηκαν τα αρχεία του ΓΤΠ και των Υπουργείων;»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Καρούσου: «Πού εξαφανίστηκαν τα αρχεία του ΓΤΠ και των Υπουργείων;»

 26.08.2025 - 15:51
Καταγγελία Καρούσου: «Πού εξαφανίστηκαν τα αρχεία του ΓΤΠ και των Υπουργείων;»

Την απουσία αρχείων με το έργο υπουργών από προηγούμενες κυβερνήσεις καταγγέλλει με ανακοίνωσή του ο Γιάννης Καρούσος, ο οποίος υπήρξε υπουργός Μεταφορών επί Κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με τον ίδιο είναι σημαντικό για τους πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν το έργο των κυβερνήσεων.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στους ιστοτόπους του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών καθώς και διαφόρων Υπουργείων, διαπίστωσα ότι οι ανακοινώσεις και δράσεις Υπουργών προηγούμενων κυβερνήσεων δεν είναι πλέον διαθέσιμες στα σχετικά αρχεία.

Σε αρκετές περιπτώσεις το διαθέσιμο περιεχόμενο ξεκινά από τον Απρίλιο του 2023, ενώ αλλού εντοπίζεται αποσπασματικά κάποιο περιεχόμενο. Το αποτέλεσμα είναι ότι ουσιώδεις ανακοινώσεις και πολιτικές που συμφωνήθηκαν και προωθήθηκαν στο παρελθόν, δεν είναι πλέον διαθέσιμες προς τους πολίτες.

Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, αφού αγγίζει τον πυρήνα της θεσμικής συνέχειας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας του κράτους. Το έργο κάθε Κυβέρνησης, ανεξαρτήτως πολιτικού προσήμου, πρέπει να παραμένει καταγεγραμμένο και προσβάσιμο στους πολίτες, ώστε να διασφαλίζεται η ιστορική τεκμηρίωση και η αξιοπιστία των θεσμών.

Καθηκόντως έχω αποστείλει επιστολή στη Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών όπως επίσης και στον αρμόδιο Υφυπουργό Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ζητώντας την επαναφορά των σχετικών αρχείων που από το 2006 δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων και του ΓΤΠ.

Θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικό λάθος και όχι σε οποιεσδήποτε σκοπιμότητες.

Η διαφάνεια και η θεσμική συνέχεια δεν είναι διαπραγματεύσιμες∙ είναι βασική υποχρέωση κάθε Δημοκρατίας απέναντι στους πολίτες της.

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.

