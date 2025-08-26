Καταγγελία Καρούσου: «Πού εξαφανίστηκαν τα αρχεία του ΓΤΠ και των Υπουργείων;»

Σύμφωνα με τον ίδιο είναι σημαντικό για τους πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν το έργο των κυβερνήσεων.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στους ιστοτόπους του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών καθώς και διαφόρων Υπουργείων, διαπίστωσα ότι οι ανακοινώσεις και δράσεις Υπουργών προηγούμενων κυβερνήσεων δεν είναι πλέον διαθέσιμες στα σχετικά αρχεία.

Σε αρκετές περιπτώσεις το διαθέσιμο περιεχόμενο ξεκινά από τον Απρίλιο του 2023, ενώ αλλού εντοπίζεται αποσπασματικά κάποιο περιεχόμενο. Το αποτέλεσμα είναι ότι ουσιώδεις ανακοινώσεις και πολιτικές που συμφωνήθηκαν και προωθήθηκαν στο παρελθόν, δεν είναι πλέον διαθέσιμες προς τους πολίτες.

Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, αφού αγγίζει τον πυρήνα της θεσμικής συνέχειας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας του κράτους. Το έργο κάθε Κυβέρνησης, ανεξαρτήτως πολιτικού προσήμου, πρέπει να παραμένει καταγεγραμμένο και προσβάσιμο στους πολίτες, ώστε να διασφαλίζεται η ιστορική τεκμηρίωση και η αξιοπιστία των θεσμών.

Καθηκόντως έχω αποστείλει επιστολή στη Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών όπως επίσης και στον αρμόδιο Υφυπουργό Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ζητώντας την επαναφορά των σχετικών αρχείων που από το 2006 δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων και του ΓΤΠ.

Θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικό λάθος και όχι σε οποιεσδήποτε σκοπιμότητες.

Η διαφάνεια και η θεσμική συνέχεια δεν είναι διαπραγματεύσιμες∙ είναι βασική υποχρέωση κάθε Δημοκρατίας απέναντι στους πολίτες της.