VIDEO: Γαλλία – Ελικόπτερο συνετρίβη σε λίμνη ενώ προσπαθούσε να γεμίσει νερό για να σβήσει φωτιά

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, το οποίο δείχνει τη στιγμή που το ελικόπτερο πλησιάζει για ανεφοδιασμό και ξαφνικά χάνει ύψος, καταλήγοντας μέσα στη λίμνη. Οι επιβάτες του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλλά είναι ζωντανοί.

Δείτε βίντεο:

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

ΠΗΓΗ: protothema.gr