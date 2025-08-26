Ιράκ: Ιδρύθηκε το πρώτο γυναικείο πολιτικό κόμμα

Η ονομασία al-Mawadda προέρχεται από το Κοράνι και συμβολίζει τη συμπόνια, την αγάπη και τον σεβασμό. Όπως εξηγεί η γενική γραμματέας και ιδρύτρια του κόμματος, Jihan al-Taei, «οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το μισό της ιρακινής κοινωνίας. Το κόμμα μας δημιουργήθηκε λόγω του περιθωριοποιημένου ρόλου των γυναικών και του ουσιαστικού αποκλεισμού τους από όλες τις πτυχές της ζωής, ειδικά από τη λήψη αποφάσεων».

Αρνούμενες να μείνουν στο περιθώριο από την ανδροκρατούμενη και συντηρητική κυβέρνηση του Ιράκ, γυναίκες πολιτικοί και ακτιβίστριες προχώρησαν στην ίδρυση του πρώτου γυναικείου πολιτικού κόμματος της χώρας. Το Κόμμα φιλοδοξεί να ενώσει γυναίκες από κάθε γωνιά του Ιράκ, να λειτουργήσει ως η δυνατή και ενιαία φωνή τους και να ενισχύσει ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στην πολιτική.

Σύμφωνα με τον ιρακινό νόμο, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών ενός πολιτικού κόμματος πρέπει να είναι άνδρες. Παρά τον περιορισμό αυτό, η al-Taei έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 7.000 μέλη σε όλο το Ιράκ και την Περιφέρεια του Κουρδιστάν. Όπως δηλώνει, βασίζεται «στην πίστη των ανθρώπων» στον ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση πολιτικών για να αυξήσει την υποστήριξη.

Η προεκλογική εκστρατεία περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικά εργαστήρια και δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την ένταξη μελών από τον χώρο των ΜΜΕ.

Ένα ορόσημο για τις γυναίκες του Ιράκ

Η ίδρυση του al-Mawadda θεωρείται σημαντικός σταθμός στην πορεία των γυναικών στο Ιράκ. Το ιδρυτικό συνέδριο συγκέντρωσε ευρεία συμμετοχή τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες, που υπογράμμισαν ότι ο νέος αυτός πολιτικός φορέας θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα ενδυνάμωσης και συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων.

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε μέσα από πολύμηνες συζητήσεις, εργαστήρια και συναντήσεις με αποκλειστικά γυναικεία ηγεσία, με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού πολιτικού χώρου για τις γυναίκες.

Οι δράσεις που προωθούν εδώ και χρόνια οι γυναίκες

Παρότι το al-Mawadda είναι το πρώτο επίσημο γυναικείο κόμμα, η πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριοποίηση των γυναικών στο Ιράκ δεν ξεκίνησε τώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι γυναίκες της Χαλδαϊκής-Συριακής-Ασσυριακής κοινότητας, που εδώ και χρόνια δραστηριοποιούνται σε οργανώσεις όπως η Beth Nahrain Patriotic Union και η Beth Nahrain Women’s Organization, προωθώντας δράσεις για την ισότητα και τη συνεργασία με τους άνδρες.

Σήμερα, η εκπροσώπηση των γυναικών στο Ιράκ έχει κάνει βήματα προόδου. Η πολιτικός Evan Faeq Jabro κατέχει τη θέση της Υπουργού Μετανάστευσης και Εκτοπισμένων από τον Οκτώβριο του 2022, ενώ η ακτιβίστρια και ακαδημαϊκός Dr. Muna Yako είναι επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράκ.

Η δημιουργία του Κόμματος Γυναικών al-Mawadda στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη πραγματικής ισότητας στην πολιτική εκπροσώπηση και ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας.