Ζελένσκι: Θέλουμε ενισχύσεις σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια - Να επιταχυνθεί η δουλειά για τις εγγυήσεις

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας- Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις
«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.
Όπως τόνισε, απαιτούνται «επιπλέον εφόδια για αυτές τις περιοχές» προκειμένου να στηριχθούν οι ουκρανικές δυνάμεις.
Στην ανάρτηση που έκανε, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με την «Συμμαχία των Προθύμων», καθώς και στις επαφές που πραγματοποιούνται με ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Θα υπάρξουν περισσότερες σχετικές συναντήσεις και εργασιακές επαφές μέσα στην εβδομάδα. Σημειώθηκε ότι η δυναμική της δουλειάς πρέπει να επιταχυνθεί», υπογράμμισε.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας αναμένεται να αποσαφηνιστεί στο άμεσο μέλλον, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συζητήσεις με τους δυτικούς εταίρους εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.
I held a meeting with the military: the situation on the frontline and in the border areas, formation of reserves, and work with partners on security guarantees.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2025
We discussed in detail the key needs of each sector and unit. It is very important that it is our units who define… pic.twitter.com/UylGMuRIks
