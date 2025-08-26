Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΖελένσκι: Θέλουμε ενισχύσεις σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια - Να επιταχυνθεί η δουλειά για τις εγγυήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Θέλουμε ενισχύσεις σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια - Να επιταχυνθεί η δουλειά για τις εγγυήσεις

 26.08.2025 - 16:12
Ζελένσκι: Θέλουμε ενισχύσεις σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια - Να επιταχυνθεί η δουλειά για τις εγγυήσεις

Για την κατάσταση στα μέτωπα, με έμφαση στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, όπου οι μάχες παραμένουν σφοδρές, ενημερώθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σύσκεψη με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Όπως τόνισε, απαιτούνται «επιπλέον εφόδια για αυτές τις περιοχές» προκειμένου να στηριχθούν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Στην ανάρτηση που έκανε, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με την «Συμμαχία των Προθύμων», καθώς και στις επαφές που πραγματοποιούνται με ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Θα υπάρξουν περισσότερες σχετικές συναντήσεις και εργασιακές επαφές μέσα στην εβδομάδα. Σημειώθηκε ότι η δυναμική της δουλειάς πρέπει να επιταχυνθεί», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας αναμένεται να αποσαφηνιστεί στο άμεσο μέλλον, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συζητήσεις με τους δυτικούς εταίρους εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζει η Αστυνομία Κύπρου: «Ένα μήνυμα, ένα story, ένα like…μπορεί να είναι το τελευταίο σου»
Wizz Air: Νέες απευθείας πτήσεις από 30 Σεπτεμβρίου - Ποιός ο προορισμός
Έχει τα πάντα... απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, θεματικές βραδιές και live μουσική - Το απόλυτο rooftop bar - Δείτε φωτογραφίες
Αναστασία: Δείτε την τραγουδίστρια με μπικίνι να κάνει μασάζ σε παραλία της Πάρου
Απόπειρα φόνου στο Παραλίμνι: Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για δύο μήνες ο 23χρονος
Διαφημίζονται ροδάκινα…αλά κυπριακά: Δείτε τη Viral ανάρτηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Επίθεση σε αστυνομικό – Ασθενής εκτός ελέγχου τη χτύπησε στο μάτι – Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιράκ: Ιδρύθηκε το πρώτο γυναικείο πολιτικό κόμμα

 26.08.2025 - 16:00
Επόμενο άρθρο

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

 26.08.2025 - 16:26
Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

«Ο χρόνος δεν έχει ακόμη ωριμάσει», αναφέρουν πηγές από το Προεδρικό, σχετικά με τον ανασχηματισμό που υπάρχει στην περιρρέουσα εδώ και μήνες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

Ανασχηματισμός στον…πάγο μέχρι νεωτέρας-  Οι σκέψεις του ΠτΔ και οι πιέσεις

  •  26.08.2025 - 13:14
Ανοίγει «πόλεμο» ο Νικόλας για τα μάτια του Αποστόλου

Ανοίγει «πόλεμο» ο Νικόλας για τα μάτια του Αποστόλου

  •  26.08.2025 - 14:21
Καταγγελία Καρούσου: «Πού εξαφανίστηκαν τα αρχεία του ΓΤΠ και των Υπουργείων;»

Καταγγελία Καρούσου: «Πού εξαφανίστηκαν τα αρχεία του ΓΤΠ και των Υπουργείων;»

  •  26.08.2025 - 15:51
Εντοπίστηκαν νέες επικίνδυνες συσκευές - Από πρίζες σε ταινίες με λάμπες και φορτιστές - Δείτε λίστα

Εντοπίστηκαν νέες επικίνδυνες συσκευές - Από πρίζες σε ταινίες με λάμπες και φορτιστές - Δείτε λίστα

  •  26.08.2025 - 14:52
Το κράτος που τους κούρεψε τους ζητά και τα ρέστα

Το κράτος που τους κούρεψε τους ζητά και τα ρέστα

  •  26.08.2025 - 13:17
Απεργία στην Ελλάδα: Δεν θα ακυρώσει πτήσεις η SKY express - Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα ταξιδέψουν μαζί της

Απεργία στην Ελλάδα: Δεν θα ακυρώσει πτήσεις η SKY express - Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα ταξιδέψουν μαζί της

  •  26.08.2025 - 15:09
Κέντρο Αίματος: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ» - Εισάκουσε το κάλεσμα το κοινό και προσήλθε για αιμοδοσία πριν τις διακοπές - Έκκληση για συνέχεια

Κέντρο Αίματος: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ» - Εισάκουσε το κάλεσμα το κοινό και προσήλθε για αιμοδοσία πριν τις διακοπές - Έκκληση για συνέχεια

  •  26.08.2025 - 14:40
Προσγειώθηκε στην Κύπρο η Εθνική Ελλάδας ενόψει του FIBA EuroBasket 2025 - Δείτε φωτογραφίες

Προσγειώθηκε στην Κύπρο η Εθνική Ελλάδας ενόψει του FIBA EuroBasket 2025 - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.08.2025 - 16:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα