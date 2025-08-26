5 τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζουμε ποτέ στην πόρτα του ψυγείου

Ας δούμε ποια πέντε τρόφιμα δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσονται στην πόρτα του ψυγείου και πού είναι καλύτερα να τα αποθηκεύουμε, σύμφωνα τους ειδικούς.

Γάλα

Αν και φαίνεται βολικό να τοποθετούμε μεγάλες συσκευασίες με γάλα στην πόρτα, η θερμοκρασία εκεί είναι υψηλότερη και ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων, αυξάνοντας την πιθανότητα αλλοίωσης. Τοποθετήστε το γάλα στο πίσω μέρος του ψυγείου, όπου η θερμοκρασία είναι πιο σταθερή και ψυχρή.

Αυγά

Ακόμα κι αν κάποιοι ψυγειοκατασκευαστές προσθέτουν ειδικό ράφι για τα αυγά στην πόρτα, η θερμοκρασία εκεί δεν είναι σταθερή. Τα αυγά πρέπει να φυλάσσονται στο εσωτερικό ράφι, στην αρχική τους συσκευασία, ώστε να διατηρείται η υγρασία και να προστατεύονται από οσμές.

Κρέας και πουλερικά

Ωμή πρωτεΐνη, όπως κρέας και πουλερικά, περιέχουν υγρά που μπορούν να μολύνουν άλλα τρόφιμα. Τα συγκεκριμένα τρόφιμα είναι καλύτερα να τοποθετούνται στο κάτω ράφι, καλά τυλιγμένα ή σε σφραγισμένο δοχείο.

Φρούτα και λαχανικά

Τα ειδικά συρτάρια φρούτων και λαχανικών προσφέρουν καλύτερο έλεγχο υγρασίας και ιδανικές συνθήκες για να παραμείνουν φρέσκα. Θυμηθείτε: Τα φρούτα χρειάζονται χαμηλότερη υγρασία, ενώ τα λαχανικά υψηλότερη.

Τυρί

Στα περισσότερα ψυγεία – αν όχι πλέον σε όλα – υπάρχει ένα ειδικό λεπτό συρτάρι για τυριά στο ψυγείο, συνήθως στο μέσο ή κάτω μέρος, όπου διατηρούνται πολύ κρύα χωρίς να παγώνουν. Εκεί μπορούν επίσης να τοποθετήσετε και αλλαντικά.

Τρόφιμα που μπορούν να φυλάσσονται στην πόρτα του ψυγείου:

Σάλτσες, όπως κέτσαπ και μαγιονέζα.

Έτοιμα ντρέσινγκ για σαλάτες.

Αναψυκτικά και χυμοί.

Η πόρτα του ψυγείου είναι ιδανική για τρόφιμα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, που αντέχουν τις αλλαγές της θερμοκρασίας.

Συμπέρασμα

Η σωστή οργάνωση του ψυγείου δεν είναι απλά θέμα τάξης αλλά και ασφάλειας. Αποθηκεύοντας σωστά γάλα, αυγά, κρέας, φρούτα, λαχανικά και τυρί, μειώνετε τον κίνδυνο αλλοίωσης και εξασφαλίζετε φρεσκάδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε την πόρτα μόνο για τρόφιμα ανθεκτικά στη θερμοκρασιακή μεταβολή και απολαύστε ένα ψυγείο που κρατά τα τρόφιμα ασφαλή και νόστιμα.

Πηγή: ygeiamou.gr