Τραγωδία στο «Daleela»: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του άνδρα – Κανονικά συνεχίζει τη διαδρομή του το πλοίο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στο «Daleela»: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του άνδρα – Κανονικά συνεχίζει τη διαδρομή του το πλοίο

 27.08.2025 - 13:12
Τραγωδία στο «Daleela»: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του άνδρα – Κανονικά συνεχίζει τη διαδρομή του το πλοίο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/08) στο πλοίο Daleela, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιά-Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο άνδρας υπέστη ανακοπή γύρω στις 6:30 εν πλω κατά την άφιξή του πλοίου στην Κύπρο.

Με βάση πληροφορίες, το πλοίο θα συνεχίσει κανονικά τη διαδρομή του προς Πειραιά η οποία ήταν προγραμματισμένη η ώρα 13:00.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στο «Daleela»: Νεκρός επιβάτης εν πλω – Τι διερευνά η Αστυνομία

Υπενθυμίζεται ότι το πλοίο κατέπλευσε κανονικά στο Λιμάνι Λεμεσού στις 08:00, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα του δρομολογίου.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στην Κύπρο η Ολγκίν: Πότε θα συναντήσει τους δύο ηγέτες - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

