Τραγωδία στο «Daleela»: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του άνδρα – Κανονικά συνεχίζει τη διαδρομή του το πλοίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο άνδρας υπέστη ανακοπή γύρω στις 6:30 εν πλω κατά την άφιξή του πλοίου στην Κύπρο.

Με βάση πληροφορίες, το πλοίο θα συνεχίσει κανονικά τη διαδρομή του προς Πειραιά η οποία ήταν προγραμματισμένη η ώρα 13:00.

Υπενθυμίζεται ότι το πλοίο κατέπλευσε κανονικά στο Λιμάνι Λεμεσού στις 08:00, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα του δρομολογίου.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.