Wall Street Journal: Η προοπτική κατάρρευσης της Γαλλικής κυβέρνησης σαν «φύλλο φθινοπώρου» αιφνιδίασε επενδυτές

 27.08.2025 - 13:05
Στην πολιτική αστάθεια που διαγράφεται στη Γαλλία, αφιέρωσε το editorial άρθρο της η Wall Street Journal, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία της χώρας αλλά και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Συγκεκριμένα, στο editorial της 27ης Αυγούστου, το αμερικανικό οικονομικό έντυπο επισημαίνει ότι οι επενδυτές «αιφνιδιάστηκαν από την προοπτική κατάρρευσης της κυβέρνησης, σαν φύλλο του φθινοπώρου», καθώς, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, «το Παρίσι εξακολουθεί να αδυνατεί να ελέγξει τον προϋπολογισμό του και την οικονομία του».

Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές και μια νέα Εθνοσυνέλευση δεν θα ήταν απαραίτητα καθησυχαστικές για τις αγορές. Όπως σημειώνεται, «κανείς από τους πιθανούς νικητές – είτε πρόκειται για την άκρα Αριστερά είτε για τη Δεξιά – δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για τη δημοσιονομική ισορροπία».

Το άρθρο ασκεί κριτική στις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας, επισημαίνοντας ότι «κανένας δεν προτείνει ένα πειστικό σχέδιο για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, που αποτελεί το πιο σημαντικό ζητούμενο όχι μόνο για τη Γαλλία αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης».

Το συμπέρασμα του editorial είναι εξίσου απαισιόδοξο: «Όσο κανείς δεν αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, οι επενδυτές μπορούν να περιμένουν ότι τα καψίματα στο στήθος θα συνεχιστούν. Όπως και οι ψηφοφόροι».

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

