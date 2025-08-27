Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Σάββας Ηλιοφώτου: «Η ΕΔΕΚ με την επιστολή που έστειλε στον Αποστόλου, τον μετέτρεπε σε γλάστρα»

 27.08.2025 - 13:03
Σάββας Ηλιοφώτου: «Η ΕΔΕΚ με την επιστολή που έστειλε στον Αποστόλου, τον μετέτρεπε σε γλάστρα»

Το δικό του σχόλιο για τη ρήξη ανάμεσα στην ΕΔΕΚ και τον Ανδρέα Αποστόλου, έκανε ο Σάββας Ηλιοφώτου.

Συγκεκριμένα, ο πρώην Δήμαρχος Στροβόλου, έγραψε κάτω από την ανάρτηση της ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΕΔΕΚ : «Κανένας δεν είπε ότι τέθηκε θέμα αποπομπης του Αποστόλου!Τέθηκε θέμα γιατί με την επιστολή που του στάλθηκε γιατί τον μετετρεπε σε γλάστρα. Και γραφή γνωρίζουμε και ανάγνωση! Μην μας παιρνάτε για χαννους!»

 

 

Tην ερχόμενη Δευτέρα φθάνει στην Κύπρο για επαφές η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

