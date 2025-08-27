Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τον αγώνα Ομόνοιας και Wolfsberger στο ΓΣΠ - Ολα όσα πρέπει να ξέρεις

Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 5.00 το απόγευμα. Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, για αποφυγή καθυστέρησης και δικής τους ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα.

Στις εισόδους του σταδίου θα γίνονται αυστηρές έρευνες τόσο από τους επιτηρητές του σταδίου, όσο και από την Αστυνομία.

Περαιτέρω θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Όλοι οι εισερχόμενοι στις κερκίδες πρέπει να φέρουν την κάρτα φιλάθλου τους και να την επιδεικνύουν μαζί με το εισιτήριο εισόδου και το δελτίο ταυτότητας τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε φίλαθλος εντοπιστεί χωρίς εισιτήριο ή χωρίς κάρτα φιλάθλου δεν θα μπορεί να εισέλθει στο στάδιο. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος θα είναι ενδελεχής με σκοπό την αποτροπή εισόδου σε πρόσωπα που δυνατόν να κατέχουν πλαστές κάρτες φιλάθλου ή εισιτήρια.

Ανακοινώνεται ότι:

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα καταλάβουν τις Δυτικές, Ανατολικές και Βόρειες κερκίδες του σταδίου. Προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο ερχόμενοι από τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄΄Ιωσήφ (Φώτα Τροχαίας παρά «Ορφανίδη»). Προτρέπονται να χρησιμοποιήσουν τον βόρειο χώρο στάθμευσης οχημάτων του σταδίου, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, θα λειτουργήσουν τα δυτικά και τα βόρεια ταμεία αγοράς εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Τα ταμεία θα ανοίξουν η ώρα 5.00μ.μ..

WOLFSBERGER AC ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Οι συνοδοί και οι οπαδοί της ομάδας WOLFSBERGER AC θα φιλοξενηθούν στα επίσημα θεωρία του σταδίου ΓΣΠ. Η νότια κερκίδα του σταδίου θα παραμείνει κλειστή.

Τονίζεται σε όλους ότι :

Η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους επιδεικνύουν Κάρτα Φιλάθλου και εισιτήριο του αγώνα

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο στάδιο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων

Απαγορεύεται η μεταφορά και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τόσο εκτός, όσο και εντός του σταδίου

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων στα οποία αναγράφονται πολιτικά σύμβολα

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού

Απαγορεύεται η είσοδος εντός του σταδίου, φιλάθλων που έχουν στην κατοχή τους σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο που να καλύπτει το πρόσωπο τους

Το σκαρφάλωμα στα κιγκλιδώματα του σταδίου δεν επιτρέπεται

Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων στον κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π. για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λευκωσία, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 22-802020, ή στη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για περιστατικά επείγουσας ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 112.