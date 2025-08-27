Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε συναγερμό οι Αρχές: Καταζητείται ο Ηρακλής Ηρακλέους - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 27.08.2025 - 13:52
Σε συναγερμό οι Αρχές: Καταζητείται ο Ηρακλής Ηρακλέους - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Καταζητείται ο Ηρακλής Ηρακλέους, 45 ετών από τη Λευκωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με σοβαρά ποινικά αδικήματα, που διαπράχθηκαν στις 20/08/2025, στη Λευκωσία.


Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό 22-802222 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

