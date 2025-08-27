Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Δύο παιδιά νεκρά σε πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεάπολη - Τρία όπλα είχε μαζί του ο δράστης

 27.08.2025 - 20:07
Δύο νεκροί, μαθητές σχολείου, και τουλάχιστον 17 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης στη Μινεάπολη της Μινεσότας το πρωί της Τετάρτης.

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν 8 και 10 ετών.

Από τους 17 τραυματίες οι 14 είναι παιδιά 6 με 14 ετών, από τα οποία επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες οδηγήθηκαν άμεσα στο χειρουργείο.

Δράστης είναι ένας άνδρας που εισέβαλε στην εκκλησία Annunciation Church, στην οποία παρακολουθούσαν την πρωινή λειτουργία εκατοντάδες μαθητές καθολικού σχολείου. Αργότερα ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του στο πάρκινγκ με όπλο.

Εντοπίστηκε ακόμη και ένα καπνογόνο, αναφέρει το NBC. Κάποιες πρώτες πληροφορίες για αυτοσχέδια βόμβα δεν ήταν βάσιμες.

Το περιστατικό θεωρείται από τις Αρχές ότι έχει λήξει.

Ο δράστης ήταν περίπου 20 ετών και, κατά την αστυνομία, έδρασε μόνος. Το κίνητρο όπως και τα στοιχεία του δεν είναι γνωστά.

Ασαφές είναι και αν κατείχε το όπλο νόμιμα, πάντως δεν είχε ποινικό μητρώο.

Εισβολή στην εκκλησία

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 08:30 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 16:30 στην Ελλάδα) όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για πυροβολισμούς στην εκκλησία και το  καθολικό σχολείο, στο οποίο φοιτούν 370 παιδιά, από προσχολικής ηλικίας μέχρι περίπου 13-14 ετών.

Τα σχολεία στη Μινεσότα άνοιξαν τη Δευτέρα για το νέο σχολικό έτος. Σήμερα ήταν ημέρα κατά την οποία όλοι οι μαθητές του σχολείου παρακολουθούν τη λειτουργία στην παρακείμενη εκκλησία.

Μαρτυρίες μιλούν για έναν άνδρα που ήταν ντυμένος στα μαύρα, ο οποίος είχε πάνω του ημιαυτόματο όπλο, καραμπίνα και πιστόλι.

Άρχισε να πυροβολεί από τα παράθυρα της εκκλησίας προς τα στασίδια όπου βρίσκονταν τα παιδιά.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε ότι άκουσε 30 έως 50 πυροβολισμούς σε διάστημα μερικών λεπτών. Είπε ότι οι πυροβολισμοί ήταν σποραδικοί και σίγουρα δεν ακουγόταν σαν πιστόλι.

Άλλος κάτοικος άκουσε μια σειρά από δυνατούς θορύβους που αρχικά νόμιζε ότι προέρχονταν από εργοτάξιο. Όπως είπε στο NBC είδε αρκετά παιδιά να βγαίνουν κλαίγοντας από το σχολείο, ενώ τουλάχιστον τρία από αυτά είχαν αίματα. Είδε και ενήλικες που φαινόταν να είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού ή εργαζόμενοι στο σχολείο. «Μην μπαίνετε εκεί μέσα», έλεγε ένας από αυτούς.

Δεν είναι γνωστό το κίνητρο του δράστη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του δηλώνει ότι έχει «ενημερωθεί πλήρως» για την ένοπλη επίθεση. Προσθέτει ότι το FBI «αντέδρασε γρήγορα» και βρίσκεται ήδη στον τόπο του συμβάντος.

Πριν από το περιστατικό της Τετάρτης είχαν γίνει τρία αιματηρά περιστατικά με πυροβολισμούς σε 12 ώρες. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε οικία στο Παραλίμνι.

