Τα λερωμένα τ’ άπλυτα

Η Νικολέτα Τσικκίνη ήταν μέχρι προχθές μια απλή πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μία από τις χιλιάδες με έντονα αντικυβερνητικά αισθήματα που τα εκφράζει σχεδόν καθημερινά μέσω αναρτήσεων της στα σόσιαλ μίντια. Σε μία από αυτές, ένα βίντεο όπου τα χώνει στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το δούλεμα του αιώνα με τη “δωρεά” της σύνταξής του, η Νικολέτα πρόσεξε ένα σχόλιο από μια γυναίκα που της ήταν μεν άγνωστη αλλά εκείνη άφηνε να εννοηθεί πως την ξέρει καλά: «Πνάσε για να μεν αρκέψω να φκάλω τα άπλυτά σου στη φόρα...». Η σιγουριά της τύπισσας για τα άπλυτα μιας γυναίκας που δεν γνώριζε οδήγησε την Νικολέτα στο προφίλ της όπου διαπιστώνει ότι η εν λόγω κυρία, εκτός από ακραιφνής Χριστοδουλιδική, είναι... αστυνομικός. Βγάζει screenshot την απειλή με τα άπλυτα και την κυκλοφορεί στο διαδίκτυο για να εκθέσει την τσαμπουκαλού και βγάζει λαβράκι: Η κυρία που την απείλησε δεν είναι απλά αστυνομικός αλλά προσφάτως διορισμένη στην ΚΥΠ(!), υπηρεσία με job description ακριβώς τις παρακολουθήσεις και αν χρειαστεί το βγάλσιμο άπλυτων στη φόρα! Και το κερασάκι στην τούρτα; Τόσο η ίδια όσο και ο άντρας της ανήκουν στο πολύ στενό περιβάλλον του Προέδρου Χριστοδουλίδη (εξού προφανώς και ο υπερβάλλοντας ζήλος για την... καθαριότητα).

Το θέμα φυσικά και πήρε διαστάσεις. Η Νικολέτα μέσω του δικηγόρου της προέβη σε καταγγελία της απειλής στην πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ειρήνη Χαραλαμπίδου η οποία ενέγραψε το θέμα για συζήτηση (θα συζητηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου), στέλνοντας με τη σειρά της επιστολές στον διευθυντή της ΚΥΠ και τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Ο πρώτος αντέδρασε άμεσα θέτοντας τη θρασύτατη αστυνομικό εκτός ΚΥΠ (πήρε μετάθεση στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης προφανώς για να βγάζει όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα στους αλλοδαπούς που θα έχουν την ατυχία να βρεθούν στον δρόμο της) ενώ είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε και την αντίδραση της Αστυνομίας, αν και διαθέτει ένα πολύ κακό ιστορικό σε ό,τι αφορά τη δίωξη των σάπιων μήλων που εντοπίζονται στις τάξεις της.

Αναρωτιέμαι αν η εν λόγω απλυτοβγάλτης νιώθει σήμερα το ίδιο δυνατή, ανέγγιχτη και ανίκητη όπως τη μέρα που έγραψε -δημόσια και ανερυθρίαστα- την απειλή. Πολύ αμφιβάλλω. Το πιο πιθανό να ακολουθήσει την πεπατημένη κάθε κουραδόμαγκα του διαδικτύου που απειλεί με ύφος χιλίων πιθήκων και μετά κλαψουρίζει “εγώ εν τζιαι..” μόλις βρεθεί αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις, θα κλαίγεται ότι έπεσε θύμα... ανθρωποφαγίας και παρακαλάνε να μην τιμωρηθούν “για ένα λάθος” κλπ κλπ. Το έργο το έχουμε δει χιλιάδες φορές με θρασύδειλα ανθρωπάκια που νιώθουν πανίσχυρα είτε πίσω από την ασφάλεια του πληκτρολογίου είτε -όπως στην περίπτωση της πρώην πια ΚΥΠατζούς- έχοντας στενή σχέση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο όνομα του οποίου διαπράττουν τα αίσχη τους.

Το ζήτημα είναι βεβαίως πολύ πιο σοβαρό απ’ όσο κάποια mainstream media θέλουν να νομίζετε. Μιλάμε για μία ξεκάθαρη, απροκάλυπτη απειλή αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων από μια υπάλληλο υπηρεσίας που διαθέτει τα μέσα να το κάνει. Και με περίσσιο θράσος και αλαζονεία ώστε να το διατυμπανίζει και δημόσια πιστεύοντας ότι είναι πανίσχυρη, ότι δεν την αγγίζει κανένας και τίποτα επειδή ξέρει τους κατάλληλους ανθρώπους. Και αν σκεφτείτε τη στενή της σχέση με έναν Πρόεδρο που αποδεδειγμένα παίζει βρώμικα στρατολογώντας ψεύτικα προφίλ και έμμισθα τρολ για επιθέσεις σε βάρος των επικριτών του, μιλάμε για καταστάσεις που παραπέμπουν σε ζοφερές εποχές κοριών, φακελωμάτων και ρουφιάνων.

Με την κατακραυγή από την καταστροφή στην ορεινή Λεμεσό, το ξεγύμνωμα της ανύπαρκτης ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, τα φιάσκο με το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική διασύνδεση, το βάλτωμα του Κυπριακού, τη δυστοκία στην ανεύρεση αξιόλογων αντικαταστατών των υπουργών που πρέπει να φύγουν χθες (κάθε μέρα που βρίσκει τον Μάριο Χαρτσιώτη ακόμα στη θέση του είναι και ένα βόλι στην ήδη διάτρητη αξιοπιστία του Προέδρου), τον καταποντισμό των συγκυβερνώντων κομμάτων, τη χυλόπιτα της Αννίτας και το αναγκαστικό δεκανίκι της αποθρασυμένης ακροδεξιάς, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη διαθέτει πλέον συμπεριφορά πληγωμένου ζώου έτοιμη να χυμήξει, πότε η ίδια και πότε οι αξιολύπητοι λακέδες της, εναντίον ακόμα και απλών πολιτών που ασκούν δικαιολογημένη κριτική. Και όπως είδατε ακόμα και με ύπουλα, βρώμικα μέσα. Η απλυτοβγάλτης μπορεί να εκδιώχθηκε κακήν κακώς από την ΚΥΠ όμως παραμένει στην Αστυνομία η οποία καλείται να δώσει εξηγήσεις για ακόμα ένα επίορκο μέλος της που χρησιμοποιεί τη θέση και τις γνωριμίες της για να εκβιάσει και απειλήσει πολίτες που απλά δεν γουστάρουν την κυβέρνηση.

Πλέον δεν είναι μόνο ανίκανοι, άρχισαν να γίνονται κι επικίνδυνοι.