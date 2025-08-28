Ecommbx
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες

 28.08.2025 - 07:57
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες

Σε νέα σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία αναφορικά με την υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων στην Πύλα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Η μαρτυρία που «έκαψε» τον 27χρονο - Αναμένονται και άλλες συλλήψεις

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, το ΤΑΕ λάρνακας προχώρησε σήμερα 28/8 τα ξημερώματα σε σύλληψη ενός 44χρονου κατάδικου πολίτη τρίτης χώρας.

Διενεργήθηκε έρευνα δύναμη δικαστικού εντάλματος έρευνας στο κελί του και παραλήφθηκαν τεκμήρια.

Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησης του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

