Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, το ΤΑΕ λάρνακας προχώρησε σήμερα 28/8 τα ξημερώματα σε σύλληψη ενός 44χρονου κατάδικου πολίτη τρίτης χώρας.

Διενεργήθηκε έρευνα δύναμη δικαστικού εντάλματος έρευνας στο κελί του και παραλήφθηκαν τεκμήρια.

Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησης του.