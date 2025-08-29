Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Διαβρώνουν τη Δημοκρατία» και γράφει ότι «συγγενείς και ψηφιακό παρακράτος – κουμπάροι, φίλοι, υποστηρικτές και τρολ συγκροτούν το δίκτυο στοχοποίησης αντιπάλων» ενώ κινδυνεύει με ποινή η καταγγέλλουσα από λειτουργούς της ΚΥΠ, «ώσαν να ζούμε στη Βόρειο Κορέα!». Αλλού αναφέρει ότι φωτογραφία δύο αποτσίγαρων παρουσιάζεται ως αιτία της μεγαλύτερης και καταστροφικής πυρκαγιάς των τελευταίων δεκαετιών. Σε άλλο θέμα η «Α» αναφέρεται στην συνάντηση σήμερα «σε κλίμα αντιπαράθεσης» στο Υπουργείο Εργασίας των συντεχνιών και των εργοδοτικών οργανώσεων για την ΑΤΑ.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Ψηφοδέλτιο με δυνατά ονόματα φτιάχνει η Πινδάρου» και γράφει ότι ηχηρά ονόματα αναμένεται να φιλοξενήσει στα ψηφοδέλτιά του ο ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές του 2026 και έχει κλειδώσει ως αριστίνδην υποψήφιους τον ταξιάρχη εν αποστρατεία Πάρι Μάρκου, την εκπαιδευτικό Αγγελική Ριαλά ενώ αναμένεται να ξεκαθαρίσει για τους Τάσο Τρύφωνος, Μιχάλη Γιωργάλλα και Μίλτο Μιλτιάδους. Αλλού αναφέρει ότι σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της ATF, δύο αποτσίγαρα προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για δικαίωμα ψήφου στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους όσο με τον τόπο εκτοπισμού τους στις δημοτικές εκλογές αλλά όχι στις Βουλευτικές.

«Ο Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «Αποτσίγαρο έκαψε την ορεινή Λεμεσό» και γράφει ότι με απόλυτη ακρίβεια 30Χ30 εκατοστών, οι δέκα Αμερικανοί εμπειρογνώμονες εντόπισαν την εστία και την αιτία της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Ορεινή Λεμεσό και ότι η έκθεση απορρίπτει κάθε υπόνοια περί εμπρησμού ή σκυβαλότοπου ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις καιρικές συνθήκες. Γράφει επίσης ότι παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος, συνεχίζονται χωρίς άδεια επιχωματώσεις και εκχερσώσεις εντός και πλησίον προστατευόμενων περιοχών στην Πέγεια. Αλλού αναφέρει ότι χτύπησε και κτήρια της ΕΕ στην Ουκρανία η Μόσχα ενώ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι από το ομαδικό πλήγμα με drones και πυραύλους ακριβείας.

Η «Χαραυγή» κάτω από τον τίτλο «Η κυβέρνηση αποφεύγει να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τη φιλοσοφία της ΑΤΑ» γράφει στο κύριο της θέμα ότι o Υπουργός Εργασίας συναντάται σήμερα με εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και ότι αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο παναπεργιακών κινητοποιήσεων οι συντεχνίες αν δεν υπάρξει πρόοδος. Αλλού αναφέρει ότι νέες οδηγίες προς τα σχολεία για σωστή και έγκαιρη στήριξη των μαθητών έχουν σταλεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Γράφει επίσης για σοβαρές καταγγελίες για αυθαιρεσίες στον Ακάμα και ότι το ΑΚΕΛ τονίζει πως οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Αμέλεια πίσω από την καταστροφική πυρκαγιά» και γράφει ότι σύμφωνα με την έκθεση των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της ATF ένα αποτσίγαρο προκάλεσε τις δασικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσού ενώ οι καιρικές συνθήκες επιδείνωσαν την κατάσταση. Αλλού αναφέρει ότι οι αρχές στην Κύπρο και στην Ελλάδα παρέμειναν σιωπηλές μετά την διαταγή των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων όπως εκκενώσουν το Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Γράφει επίσης ότι ζητήθηκε από τον Δήμαρχο Πάφου να κατονομάσει τα πανεπιστήμια που πωλούν πτυχία, όπως ισχυρίστηκε.

H εβδομαδιαία "Γνώμη" κάτω από τον τίτλο "Εθνικιστικό παραλήρημα με το ψέμα και τη διατρέβλωση" γράφει στο κύριο της θέμα ότι έστησαν στον τοίχο τον Μιχάλη Μιχαήλ παραποιώντας αναφορές του για τις συνθήκες θανάτου του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ. Αλλού αναφέρει ότι κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες για την εξέδρα στον Ακάμα. Γράφει επίσης ότι το 90% των Κυπρίων θεωρούν ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη στη χώρα μας και ότι μόλις το 37% των Κυπρίων εμπιστεύονται την ΕΕ.

"Το Κυπριακό Ποντίκι" με τίτλο "GSI: Η Ελλάδα έτοιμη για στρατιωτική απάντηση στην Τουρκία" γράφει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να δώσει απάντηση επί του πεδίου, αν η Τουρκία προσπαθήσει να παρεμποδίσει τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος - Κύπρου - Ισραήλ, αλλά ο Υπουργός Οικονομικών βάζει συνέχεια προσκόμματα στη συμμετοχή της Κύπρου και λέει ότι πρέπει να είναι «προσεκτικός» αν θα δώσουμε 25 εκατομμύρια. Προβάλλει επίσης τις χώρες της ΕΕ που παράγουν τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Αναφέρεται επίσης σε μήνυση του Έλον Μασκ κατά της Apple και Open AI για αθέμιτο ανταγωνισμό στο AI.