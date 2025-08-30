Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα - Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα

Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019 [Ν. 147(Ι)/2019]. Κανένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν εξασφαλίσει πρώτα έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολείων.

Στην Κύπρο λειτουργούν Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία σε όλες τις επαρχίες.

Δείτε τον κατάλογο με τα εγκεκριμένα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Ηλικία εγγραφής στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία

Στα εγκεκριμένα από το Υ.Π.Α.Ν. ιδιωτικά νηπιαγωγεία δύναται να εγγραφεί οποιοδήποτε παιδί ηλικίας 3 ετών και άνω. Παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 3 ετών πριν την 1η Σεπτεμβρίου, δύναται να υπάγονται σε τμήματα παιδοκομικού σταθμού, τα οποία ελέγχονται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Σημειώνεται ότι για τις ηλικίες υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης ισχύουν οι εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την Απόφαση (Αρ. 84.078, ημερ. 9/1/2018) και τον περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Τροποποιητικό Νόμο του 2024 [Ν.30(Ι)/2024] διαφοροποιείται, σταδιακά, η ηλικία υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από 4 και 8 μηνών σε 4 χρονών.

Συγκεκριμένα:

Σχολική χρονιά 2025-2026: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 5 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Σχολική χρονιά 2026-2027: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 4 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Σχολική χρονιά 2027-2028: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 4 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2027.

Σχολική χρονιά 2028-2029: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 3 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2028.

Σχολική χρονιά 2029-2030: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 2 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2029.

Σχολική χρονιά 2030-2031: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 1 μηνός πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2030.

Σχολική χρονιά 2031-2032: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων χρονών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2031.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.moec.gov.cy/dde/ilikia-protis-engrafis.html

Τύποι ιδιωτικών νηπιαγωγείων

Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία χωρίζονται σε τρεις τύπους σε σχέση με τα δημόσια σχολεία:

Του αυτού/ιδίου τύπου: Κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και ακολουθούνται χωρίς καμία παρέκκλιση, τα ισχύοντα με τον υφιστάμενο τύπο των δημόσιων νηπιαγωγείων (διάρκεια κύκλου σπουδών, ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, προσόντα διδακτικού προσωπικού περιλαμβανομένου του/της διευθυντή/διευθύντριας, μεθοδολογία διδασκαλίας, αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας, υλικό υποστήριξης μαθητών/ριών).

Παρομοίου τύπου: Κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και διδάσκονται απαραίτητα οι δραστηριότητες/μαθήματα τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών που προνοούνται για τα δημόσια νηπιαγωγεία. Τα αλλόφωνα ιδιωτικά νηπιαγωγεία παρομοίου τύπου διαφοροποιούνται σε σχέση με το πιο πάνω, ως προς την κύρια γλώσσα διδασκαλίας η οποία είναι άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική.

Διαφόρου τύπου: Δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους πιο πάνω τύπους νηπιαγωγείων και ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας.

Νοείται ότι, σε ιδιωτικό σχολείο διαφόρου ή παρομοίου τύπου διδάσκεται σε μαθητές/μαθήτριες το γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας και η Ιστορία της Κύπρου, σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό διδακτικών περιόδων που προνοούνται εβδομαδιαία στους κύκλους σπουδών που ανήκουν στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση.

Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου

Κάθε ιδιωτικό σχολείο, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου, να έχει εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι να συνάδουν ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη γενικότερη φιλοσοφία με τους αντίστοιχους κανονισμούς των δημόσιων σχολείων.

Καταβολή διδάκτρων

Τα δίδακτρα των παιδιών προδημοτικής ηλικίας που φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία δεν καλύπτονται από το Υ.Π.Α.Ν.

Το Υ.Π.Α.Ν. επιχορηγεί τα δίδακτρα των μαθητών/ριών Θρησκευτικών Ομάδων, Λατίνων και Μαρωνιτών, κυπριακής υπηκοότητας, που φοιτούν στο «εθνικό» τους σχολείο, Τέρρα Σάντα, για τη φοίτηση στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση.

Τα έξοδα εγγραφής, δίδακτρα και βιβλία των Τουρκοκύπριων παιδιών που διαμένουν και φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλύπτονται πλήρως από το Κράτος.