Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 30.08.2025 - 07:34
Του Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Αγίου Ευλαλίου ιεράρχου εν Κύπρω και του Οσίου Φύλακος είναι σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου.

Άρα γιορτάζουν οι:

Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα, Αλεξία, Αλέκα, Αλέξο, Αλέξω, Σάντρα

Ευλάλιος, Ευλαλία

Φύλακας

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:53 - Δύση ήλιου: 19:58 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 4 λεπτά

Σελήνη 6.6 ημερών

Παγκόσμια ημέρα: Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων

Πηγή: ethnos.gr

 

