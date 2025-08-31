«Σήμερα γάμος γίνεται»: Ο Στέφανος Μιχαήλ στα αλλάματα - Δείτε τον με το κυνηγετικό όπλο στον ώμο - Φωτογραφία

«Διανύσαμε μακρύ δρόμο, περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, μα φτάσαμε μαζί στο τέρμα.. ! Και εκεί μας περιμένει η αρχή», έγραψε ο Στέφανος Μιχαήλ στο instagram μια μέρα πριν τον γάμο του από τη Νάταλι Κάτερ.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι στο σπίτι του Στέφανου Μιχαήλ για να τον προετοιμάσουν ως γαμπρό, τηρώντας το έθιμο «Αλλάματα».

Ο Στέφανος Μιχαήλ επέλεξε μαύρο κοστούμι με παπιγιόν σε κλασική γραμμή.

Το «έθιμο των αλλαμάτων» ή «ντυμάτων» είναι ένα παραδοσιακό κυπριακό έθιμο γάμου, όπου οι οικογένειες του γαμπρού και της νύφης παρουσιάζουν και ντύνουν το ζευγάρι πριν την τελετή στην εκκλησία, χορεύοντας τα ρούχα τους με συνοδεία μουσικής, καθώς και δίνοντάς τα για να φορεθούν.

Πηγή: tlife.gr