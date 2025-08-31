Ολγκίν: Ανέβαλε για προσωπικούς λόγους την επίσκεψη στην Κύπρο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επίσημη σχετική ανακοίνωση αναμένεται από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη Παρασκευή ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, η κ. Ολγκίν θα είχε "χωριστές συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ, αντίστοιχα, στις 2 Σεπτεμβρίου».

Επιπλέον, ανέφερε ότι θα είχε επαφές "με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών (διαπραγματευτές), με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία καθώς και με τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, μεταξύ άλλων συνομιλητών".

Πηγή: ΚΥΠΕ