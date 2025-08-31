Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολγκίν: Ανέβαλε για προσωπικούς λόγους την επίσκεψη στην Κύπρο

 31.08.2025 - 19:47
Ολγκίν: Ανέβαλε για προσωπικούς λόγους την επίσκεψη στην Κύπρο

Ανέβαλε, για έκτακτους προσωπικούς λόγους, την προγραμματισμένη για αύριο επίσκεψη της στην Κύπρο, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επίσημη σχετική ανακοίνωση αναμένεται από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη Παρασκευή ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, η κ. Ολγκίν θα είχε "χωριστές συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ, αντίστοιχα, στις 2 Σεπτεμβρίου».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO - Ανατροπή με την κάθοδο Ολγκίν στην Κύπρο - Ποιος ο λόγος αναβολής - Αναμένεται ανακοίνωση των ΗΕ

Επιπλέον, ανέφερε ότι θα είχε επαφές "με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών (διαπραγματευτές), με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία καθώς και με τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, μεταξύ άλλων συνομιλητών".

Πηγή: ΚΥΠΕ

Στον αέρα η επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης  του Γενικόυ Γραμματέα,  Μαρίας Άνχελα Ολγκίν η οποία ήταν προγραμματισμένο να φθάσει αύριο στην Κύπρο.

