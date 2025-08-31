Beer Train: Κι όμως υπάρχει ένα τρένο που σε πάει απευθείας στο Oktoberfest και είναι γεμάτο μπύρες

Ecommbx
 31.08.2025 - 20:11
Τι είναι καλύτερο από μια κρύα μπύρα; Μια κρύα μπύρα… πάνω σε τρένο που σε πηγαίνει κατευθείαν στο Oktoberfest!

Τι θα έλεγες αν μπορούσες να ξεκινήσεις το Oktoberfest σου πριν καν φτάσεις στο Μόναχο; Όχι σε κάποιο μπαρ, ούτε σε μια πρόβα πάρτι, αλλά πάνω σε ένα τρένο που μετατρέπεται σε κινούμενο beer hall, γεμάτο βαυαρική ατμόσφαιρα, μουσική, φαγητό και φυσικά μπύρα που ρέει άφθονη.

Αυτή είναι η εμπειρία που υπόσχεται το νέο “Beer Train”, το Espresso Monaco, το οποίο αναχωρεί από τη Ρώμη και σε μεταφέρει σε δεκαέξι ώρες κατευθείαν στην καρδιά του μεγαλύτερου φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο.

Η διαδρομή δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά το ιδανικό pre-party. Οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν βαυαρικές λιχουδιές, να δοκιμάσουν φρέσκια draft μπύρα, να χορέψουν και να μπουν στο κλίμα του Oktoberfest πολύ πριν πατήσουν το πόδι τους στο Μόναχο. Το τρένο διαθέτει καθίσματα, κουκέτες και υπνοδωμάτια, ώστε να μπορείς να ξεκουραστείς μετά τη διασκέδαση και να ξυπνήσεις έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της εμπειρίας.

 

 

Το καλύτερο είναι ότι όλο αυτό δεν κοστίζει μια περιουσία. Τα εισιτήρια ξεκινούν από μόλις 99 ευρώ για μονή διαδρομή, με τις επιστροφές να είναι ακόμη πιο οικονομικές. Και αν δεν βρίσκεσαι στη Ρώμη, δεν υπάρχει πρόβλημα: το Espresso Monaco κάνει στάσεις και σε πόλεις όπως η Βερόνα, το Τρέντο και το Μπολζάνο, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επιβιβαστείς από διάφορα σημεία της Ιταλίας.

Με μόλις δύο αναχωρήσεις, στις 26 Σεπτεμβρίου και στις 3 Οκτωβρίου, το Beer Train δεν είναι απλώς μια επιλογή μεταφοράς, αλλά μια μοναδική εμπειρία που αποδεικνύει ότι μερικές φορές το ταξίδι μπορεί να είναι το ίδιο διασκεδαστικό με τον προορισμό.


Aν τώρα θες να πάρεις μια γεύση και για το πώς είναι το Oktoberfest, μπορείς απλά να διαβάσεις το κείμενο που είχαμε γράψει μετά την επίσκεψή μας στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας του κόσμου.

Πηγή: gazzetta.gr

