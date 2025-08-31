Ecommbx
VIDEO - Ανατροπή με την κάθοδο Ολγκίν στην Κύπρο - Ποιος ο λόγος αναβολής - Αναμένεται ανακοίνωση των ΗΕ

 31.08.2025 - 20:25
Στον αέρα η επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης  του Γενικόυ Γραμματέα,  Μαρίας Άνχελα Ολγκίν η οποία ήταν προγραμματισμένο να φθάσει αύριο στην Κύπρο.

Όπως αναμενόταν, την Τρίτη θα είχε  χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του alpha «η κ. Ολγκίν ενημέρωσε ήδη τις δύο πλευρές ότι λόγω σοβαρού προβλήματος δεν θα φθάσει αύριο στον νησί. Μάλιστα η Ολγκίν δεν έδωσε καν νέα ημερομηνία για την επίσκεψη της, ούτε βεβαίως για το κατά πόσο αυτή θα γίνει πριν από την  τριμερή στη Νέα Υόρκη»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε «ως λόγο αναβολής της επίσκεψης της, προσωπικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στενή συνεργάτιδα της και στην παρούσα φάση επιλέγει να μείνει στο πλευρό της»

Δείτε το απόσπασμα:

 

