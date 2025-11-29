ΠτΔ: Ετοιμότητα για διευρυμένη άτυπη διάσκεψη πριν το τέλος 2025 - «Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε»

Ερωτηθείς για το πρόγραμμα των επαφών ενόψει της επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι στις 11 Δεκεμβρίου, μεταξύ 3.15 μέχρι τις 4 μ.μ., θα επισκεφθεί από κοινού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη το εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων, ενώ μεταξύ 4 και 5.30 μ.μ. θα γίνει κοινή συνάντηση των δύο ηγετών στην παρουσία της κ. Ολγκίν, από όπου θα μεταβούν από κοινού στην ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

«Πέραν των διαδικαστικών που μόλις προανέφερα, το πιο σημαντικό είναι μέσα από αυτήν την συνάντηση να δημιουργηθεί η βάση για τη διευρυμένη άτυπη διάσκεψη, όπως έχουμε όλοι υποσχεθεί στον Γενικό Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, με μοναδικό σχέδιο την επανέναρξη των συνομιλίων από εκεί που έμειναν στο Κραν-Μοντανά», σημείωσε στη συνέχεια.

«Θέλω σήμερα δημόσια να δηλώσω ότι είμαι έτοιμος για την πραγματοποίηση της εν λόγω συνάντησης, το μετέφερα αυτό και στην συνάντηση που είχα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, θα το μεταφέρω και στην κ. Ολγκίν. Έχουμε συνάντηση στις 6 Δεκεμβρίου, είμαι έτοιμος για να πραγματοποιηθεί αυτή η άτυπη πολυμερής διάσκεψη πριν το τέλος του χρόνου», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η διάσκεψη εντός του 2025, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «υπάρχει ετοιμότητα από ε/κ πλευράς» και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει ανταπόκριση από όλους.

«Εκείνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, ναι, μπορούμε ακόμη και πριν το τέλος του χρόνου και έχω μεταφέρει αυτή μου την ετοιμότητα», προσέθεσε επί του θέματος.

Ερωτηθείς αν οι ενδείξεις συντείνουν στην ύπαρξη αυτής της πολιτικής βούλησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν μπορεί να μιλήσει και δεν είναι σωστό να μιλήσει εκ μέρους των άλλων μερών.

«Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς και επαναλαμβάνω είμαι έτοιμος ακόμη και πριν το τέλος του χρόνου. Έχω την πολιτική βούληση, ξέρω πού θέλουμε να φτάσουμε, έχουμε προετοιμαστεί. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, είχα μια εσωτερική σύσκεψη για αυτό το θέμα και είμαστε πανέτοιμοι. Ελπίζω να υπάρξει την ανταπόκριση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και πολύ ευχαρίστως να γίνει αυτή η συνάντηση με θετικό αποτέλεσμα», τόνισε.

Σε ερώτηση αν προέκυψε κάτι θετικό από τη χθεσινή συνάντηση των δύο διαπραγματευτών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνάντησης της 11ης Δεκεμβρίου.

«Αυτές οι συνάντησες θα συνεχιστούν έτσι ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα από τη συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου. Το μεγάλο θέμα είναι η επανέναρξη των συνομιλίων από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Αυτός είναι ο δικός μας ξεκάθαρος στόχος», σημείωσε καταληκτικά.

Αίτημα Τουρκίας για ένταξη στο SAFE

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι φαίνεται να μην προχωρά η αίτηση της Τουρκίας για το πρόγραμμα SAFE και ερωτηθείς αν εκτιμά πως αυτό είναι αποτέλεσμα ενεργειών από πλευράς Ελλάδας και Κύπρου και άλλων εταίρων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Τουρκία έχει από μόνη της αποκλείσει τον εαυτό της από τη συμμετοχή στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE της ΕΕ. Συμμετοχή της οποιασδήποτε τρίτης χώρας προϋποθέτει συμφωνία ασφάλειας αυτής της τρίτης χώρας με την ΕΕ. Συμφωνία ασφάλειας που προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των 27 κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Κυπριακής Δημοκρατίας».