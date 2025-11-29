Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξέλιξη: Μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Ψάχνουν ακόμη έναν

 29.11.2025 - 11:58
Εξέλιξη: Μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Ψάχνουν ακόμη έναν

Έναν 21χρονο συνέλαβε η Αστυνομία σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το σωματείο του Απόλλωνα, ενώ καταζητείται δεύτερο πρόσωπο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Επεισόδια στη Λεμεσό: Καταζητεί δύο πρόσωπα η Αστυνομία για τα έκτροπα με οπαδούς που πιάστηκαν στα χέρια και προκάλεσαν ζημιές

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο των εξετάσεων εξασφαλίστηκαν δυο εντάλματα σύλληψης, με τον πρώτο καταζητούμενο, έναν 21χρονο, να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται το πρωί του Σαββάτου.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν ομάδα οπαδών της ΑΕΛ εμφανίστηκε στο οίκημα του σωματείου, που βρίσκεται στην οδό Μεσολογγίου, ρίχνοντας κροτίδες και αυτοσχέδια εμπρηστικά αντικείμενα τύπου μολότοφ.

Ακολούθησε συμπλοκή με θαμώνες, ενώ οι ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή με την άφιξη της Αστυνομίας, ανάβοντας φωτιά σε σκυβαλοδοχείο και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Ενόψει του αυριανού Λεμεσιανού ντέρμπι των δυο ομάδων, στο γήπεδο Άλφαμέγα, η Αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα και έχει ετοιμαστεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για αποτροπή οποιονδήποτε νέων επεισοδίων.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Αλίκη Νικολάου, 17 ετών, τέως κάτοικος Λυμπιών. Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη σήμερα, στον δρόμο από Κοφίνου προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας.

