Εξέλιξη: Μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Ψάχνουν ακόμη έναν

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο των εξετάσεων εξασφαλίστηκαν δυο εντάλματα σύλληψης, με τον πρώτο καταζητούμενο, έναν 21χρονο, να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται το πρωί του Σαββάτου.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν ομάδα οπαδών της ΑΕΛ εμφανίστηκε στο οίκημα του σωματείου, που βρίσκεται στην οδό Μεσολογγίου, ρίχνοντας κροτίδες και αυτοσχέδια εμπρηστικά αντικείμενα τύπου μολότοφ.

Ακολούθησε συμπλοκή με θαμώνες, ενώ οι ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή με την άφιξη της Αστυνομίας, ανάβοντας φωτιά σε σκυβαλοδοχείο και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Ενόψει του αυριανού Λεμεσιανού ντέρμπι των δυο ομάδων, στο γήπεδο Άλφαμέγα, η Αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα και έχει ετοιμαστεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για αποτροπή οποιονδήποτε νέων επεισοδίων.