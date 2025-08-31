Ecommbx
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση
ΔΙΕΘΝΗ

Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση

 31.08.2025 - 19:30
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση

Ένα σχέδιο για την μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει την αμερικανική διοίκηση του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού θύλακα για τουλάχιστον μια δεκαετία, την προσωρινή μετεγκατάσταση του πληθυσμού της Γάζας και την ανοικοδόμηση του παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα σε ένα τουριστικό θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο, αναφέρει αναλυτικά σημερινό δημοσίευμα της Washington Post.

Η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο 38 σελίδων που περιήλθε στη γνώση της Post, ο πληθυσμός των 2 εκατομμυρίων της Λωρίδας της Γάζας θα φύγει είτε μέσω «εθελοντικών» αναχωρήσεων σε άλλη χώρα, είτε σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης εντός του παλαιστινιακού θύλακα κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης.

Το Reuters είχε τονίσει με ρεπορτάζ του στο παρελθόν ότι υπάρχει μια πρόταση για την κατασκευή μεγάλης κλίμακας καταυλισμών που θα ονομάζονται «περιοχές διαμετακόμισης ανθρωπιστικής βοήθειας» εντός - και πιθανώς εκτός - της Λωρίδας της Γάζας για τη στέγαση του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Το αμφιλεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας και το «ψηφιακό κουπόνι»

Πίσω από το σχέδιο κρύβεται η αμφιλεγόμενη οργάνωση Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σκιώδη χρηματοδότηση, η οποία άρχισε να διανέμει βοήθεια τον Μάιο.

 

Στους κατόχους γης θα προσφερεί ένα «ψηφιακό κουπόνι» με αντάλλαγμα τα δικαιώματα ανάπλασης της ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με την Post. Επιπρόσθετα, σε κάθε Παλαιστίνιο που θα φύγει θα δοθούν 5.000 δολάρια σε μετρητά και επιδοτήσεις για την κάλυψη ενοικίου τεσσάρων ετών. Θα του δοθούν επίσης τρόφιμα για ένα έτος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το σχέδιο φέρει τον τίτλο «Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, ή GREAT Trust» («Ανασύσταση της Γάζας, Οικονομική επιτάχυνση, Καταπίστευμα Μεταμόρφωσης) και αναπτύχθηκε από την GHF. Δίπλα από τον τίτλο του, το σχέδιο περιλαμβάνει το εξής σλόγκαν: «Από ένα κατεστραμμένο ιρανικό προτεκτοράτο σε έναν ευημερούντα αβρααμικό σύμμαχο».

 

Χιλιάδες νεκροί στη Γάζα

Στις αρχές Αυγούστου, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί προσπαθώντας να λάβουν βοήθεια στη Γάζα από τότε που το GHF άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 2025. Η πλειονότητα των θυμάτων πυροβολήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν κοντά σε εγκαταστάσεις του GHF.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, αλλά το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ.


Στις 4 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «αναλάβουν» την ισοπεδωμένη και λιμοκτονούσα Λωρίδα της Γάζας, και να την ανοικοδομήσουν σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» αφού επανεγκαταστήσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό αλλού.

Αυτή δήλωση πρόθεσης Τραμπ εξόργισε πολλούς Παλαιστίνιους και ανθρωπιστικές οργανώσεις σχετικά με την πιθανή αναγκαστική μετεγκατάσταση από τη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκόπησαν τα προάστια της πόλης της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή από αέρος και εδάφους, καταστρέφοντας σπίτια και εκδιώχνοντας περισσότερες οικογένειες από την περιοχή, καθώς το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλείται σήμερα για να συζητήσει ένα σχέδιο για την κατάληψη της πόλης.

Πηγή: protothema.gr

