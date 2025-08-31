Ecommbx
LIFESTYLE

Στέφανος Μιχαήλ – Νάταλι Κάτερ: Just Married! – Δείτε τα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο

 31.08.2025 - 19:10
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου.

Μετά από αρκετά χρόνια κοινής ζωής, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα στη σχέση του.

Σε μια λαμπερή τελετή που συγκέντρωσε πλήθος αγαπημένων προσώπων, ο γνωστός ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Νάταλι Κάτερ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Σήμερα γάμος γίνεται»: Ο Στέφανος Μιχαήλ στα αλλάματα - Δείτε τον με το κυνηγετικό όπλο στον ώμο - Φωτογραφία

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκεστις 18.00 η ώρα στον Ιερό Ναό Παναγίας Τητιότισσας ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας και μετέπειτα ένα ξέφρενο party σε κέντρο στην Τόχνη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον αέρα η επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης  του Γενικόυ Γραμματέα,  Μαρίας Άνχελα Ολγκίν η οποία ήταν προγραμματισμένο να φθάσει αύριο στην Κύπρο.

