Στέφανος Μιχαήλ – Νάταλι Κάτερ: Just Married! – Δείτε τα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο

Μετά από αρκετά χρόνια κοινής ζωής, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα στη σχέση του.

Σε μια λαμπερή τελετή που συγκέντρωσε πλήθος αγαπημένων προσώπων, ο γνωστός ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Νάταλι Κάτερ.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκεστις 18.00 η ώρα στον Ιερό Ναό Παναγίας Τητιότισσας ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας και μετέπειτα ένα ξέφρενο party σε κέντρο στην Τόχνη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: