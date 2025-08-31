Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται ισχυροί άνεμοι: Μέχρι πού θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

 31.08.2025 - 18:55
Έρχονται ισχυροί άνεμοι: Μέχρι πού θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά αρχικά τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και το πρωί τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα νοτιοδυτικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Στο ανατολικό μισό του νησιού δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση, αραιή ομίχλη ή και ομίχλη, κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Πέμπτη θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μέχρι την Τετάρτη μικρή πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

VIDEO - Ανατροπή με την κάθοδο Ολγκίν στην Κύπρο - Ποιος ο λόγος αναβολής - Αναμένεται ανακοίνωση των ΗΕ

Στον αέρα η επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης  του Γενικόυ Γραμματέα,  Μαρίας Άνχελα Ολγκίν η οποία ήταν προγραμματισμένο να φθάσει αύριο στην Κύπρο.

VIDEO - Ανατροπή με την κάθοδο Ολγκίν στην Κύπρο - Ποιος ο λόγος αναβολής - Αναμένεται ανακοίνωση των ΗΕ

Γεραπετρίτης: «Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για επανένωση Κύπρου»

Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα σε βάρος του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς - «Είναι νεκρός» ανακοίνωσε ο Κατς

Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση

Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς

Στέφανος Μιχαήλ – Νάταλι Κάτερ: Just Married! – Δείτε τα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο

Απίστευτο κι όμως έγινε: Διπλοπάρκαραν, τους έκλεισαν και…κατέβηκαν να πάνε παραλία – Δείτε φωτογραφία

