Ζήτησαν ανάληψη ευθυνών για το Βασιλικό οι Βουλευτές - «Δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε αοριστολογίες»

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, δήλωσε ότι «δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας ορίζοντας ολοκλήρωσης αυτού του έργου», ενώ έκανε λόγο για «απουσία ανάληψης ευθύνης». Σημείωσε ακόμη ότι «η Κυβέρνηση αυτοεγκλωβίστηκε κατά καιρούς σε δηλώσεις και σε βεβιασμένες επικοινωνιακές ατάκες», τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε αοριστολογίες».

Σήμερα η εκτελεστική εξουσία και όλοι οι συντελεστές του έργου παραδέχθηκαν ότι υπάρχει κενό, ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννη, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν είναι έτοιμος να αναλάβει ευθύνη για να βγάλει αυτό το έργο από το αδιέξοδο». Επιπλέον, ζήτησε να διενεργηθεί πρόσθετη έρευνα και, όπου υπάρχουν ποινικές ευθύνες, να αποδοθούν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι «η Κυβέρνηση δεν έχει σχεδιασμό μπροστά της για το τι θα κάνει». «Η ολοκλήρωση του έργου αργεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «οι φορολογούμενοι πολίτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν το δεύτερο ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του μισθού τους».

Εν συνεχεία, είπε ότι «είναι μεγάλες οι ευθύνες της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που δεν μπόρεσε, παρά τις πολλές εξαγγελίες και δεσμεύσεις όλο αυτό το διάστημα που προηγήθηκε, να προχωρήσει και να ολοκληρώσει το έργο». Πρόσθεσε ότι «είναι τεράστιες οι ευθύνες και της προηγούμενης Κυβέρνησης του Αναστασιάδη - Συναγερμού για μια κάκιστη συμφωνία που έκανε, που όζει σκανδάλων».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, ανέφερε ότι «η αβεβαιότητα γύρω από το έργο, καθυστερήσεις και αλληλοκατηγορίες και η έλλειψη καθαρής στρατηγικής έχουν πλήξει την αξιοπιστία του κράτους και φορτώνουν στους ώμους του πολίτη το οικονομικό βάρος».

«Η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη της υλοποίησης» και «οφείλει να παρουσιάσει άμεσα συγκεκριμένο οδικό χάρτη με χρονοδιαγράμματα, κοστολόγηση αλλά και διαφάνεια», υπέδειξε. «Συνάμα η Κυβέρνηση και η Πολιτεία έχουν την ευθύνη αλλά και την υποχρέωση να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη όσους ευθύνονται για την ενεργειακή κατάντια στην οποία βρίσκεται σήμερα η Κύπρος μας», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ