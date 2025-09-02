Τριχόπτωση: Τι να κάνεις και τι όχι

Η γυναικεία τριχόπτωση, η λεπτή αδύναµη τρίχα και η αραίωση των µαλλιών δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά έχουν σίγουρα κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ορµονικές διαταραχές, αυστηρές δίαιτες, έντονο στρες, κάποια αντισυλληπτικά καθώς και η εµµηνόπαυση µπορούν να προκαλέσουν τριχόπτωση. Η φυσιολογική καθηµερινή απώλεια τριχών είναι από 50 έως 100. Όταν αυτός ο αριθµός αυξάνεται, ο κύκλος της ζωής της τρίχας µειώνεται και τα µαλλιά γίνονται αδύναµα και αραιά, αντιλαµβανόµαστε ότι πρόκειται για ένα πρόβληµα που χρειάζεται δραστική και συστηµατική φροντίδα.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Αποφεύγουµε ό,τι µπορεί να προκαλέσει έξτρα φθορές στην τρίχα, όπως είναι το έντονο βούρτσισµα, τα εργαλεία θερµότητας καθώς και τα χτενίσματα µε σφιχτά πιασµένα τα µαλλιά. Εξοπλιζόµαστε µε τα εξειδικευµένα σαµπουάν κατά της τριχόπτωσης ή συνθέσεις που ενδυναµώνουν την τρίχα και δεν ξεχνάµε στο λούσιµο να απλώνουµε το σαµπουάν σε όλο το τριχωτό και να µην το βάζουµε ένα σηµείο όπως κάνουµε συνήθως.

Εκτός από το λούσιµο, δίνουµε προσοχή στον τρόπο που εφαρµόζουµε τις ειδικές λοσιόν που δρουν κατά της τριχόπτωσης, µε τις οποίες καλό είναι να κάνουµε µασάζ στο τριχωτό της κεφαλής για λίγα λεπτά έτσι ώστε να τονώσουµε τη µικροκυκλοφορία της περιοχής. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικά είναι και τα συµπληρώµατα διατροφής που συνήθως περιέχουν βιταµίνες (Α, C και E), βιοτίνη, λιπαρά οξέα και συνένζυµο Q10. Επίσης, αποφεύγουµε το έντονο styling και χρησιµοποιούµε πολύτιµα έλαια θρέψης που ενυδατώνουν και αναζωογονούν την τρίχα.