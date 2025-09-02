Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤριχόπτωση: Τι να κάνεις και τι όχι
ΥΓΕΙΑ

Τριχόπτωση: Τι να κάνεις και τι όχι

 02.09.2025 - 15:39
Τριχόπτωση: Τι να κάνεις και τι όχι

Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πως η τριχόπτωση είναι ένα πρόβληµα που απασχολεί µόνο τους άνδρες, αυτό δεν ισχύει.

Η γυναικεία τριχόπτωση, η λεπτή αδύναµη τρίχα και η αραίωση των µαλλιών δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά έχουν σίγουρα κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ορµονικές διαταραχές, αυστηρές δίαιτες, έντονο στρες, κάποια αντισυλληπτικά καθώς και η εµµηνόπαυση µπορούν να προκαλέσουν τριχόπτωση. Η φυσιολογική καθηµερινή απώλεια τριχών είναι από 50 έως 100. Όταν αυτός ο αριθµός αυξάνεται, ο κύκλος της ζωής της τρίχας µειώνεται και τα µαλλιά γίνονται αδύναµα και αραιά, αντιλαµβανόµαστε ότι πρόκειται για ένα πρόβληµα που χρειάζεται δραστική και συστηµατική φροντίδα.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Αποφεύγουµε ό,τι µπορεί να προκαλέσει έξτρα φθορές στην τρίχα, όπως είναι το έντονο βούρτσισµα, τα εργαλεία θερµότητας καθώς και τα χτενίσματα µε σφιχτά πιασµένα τα µαλλιά. Εξοπλιζόµαστε µε τα εξειδικευµένα σαµπουάν κατά της τριχόπτωσης ή συνθέσεις που ενδυναµώνουν την τρίχα και δεν ξεχνάµε στο λούσιµο να απλώνουµε το σαµπουάν σε όλο το τριχωτό και να µην το βάζουµε ένα σηµείο όπως κάνουµε συνήθως.

Εκτός από το λούσιµο, δίνουµε προσοχή στον τρόπο που εφαρµόζουµε τις ειδικές λοσιόν που δρουν κατά της τριχόπτωσης, µε τις οποίες καλό είναι να κάνουµε µασάζ στο τριχωτό της κεφαλής για λίγα λεπτά έτσι ώστε να τονώσουµε τη µικροκυκλοφορία της περιοχής. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικά είναι και τα συµπληρώµατα διατροφής που συνήθως περιέχουν βιταµίνες (Α, C και E), βιοτίνη, λιπαρά οξέα και συνένζυµο Q10. Επίσης, αποφεύγουµε το έντονο styling και χρησιµοποιούµε πολύτιµα έλαια θρέψης που ενυδατώνουν και αναζωογονούν την τρίχα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταδίωξη στην Πάφο: Όχημα ακολούθησε τρελή πορεία - Περιπολικό που ακολουθούσε χτύπησε σε ανάχωμα - Χειροπέδες σε 32χρονο
Συγκλονίζουν οι φίλοι του Ανδρέα Λοϊζου που έχασε τη ζωή του στο «ορφανό» θανατηφόρο του 2012: «Οι ψύχες μας εμείναν μες την γέφυρα» - Δείτε φωτογραφία
Ένα γνωστό ταβερνάκι στη Λεμεσό «κατεβάζει ρολά» μετά από εννέα χρόνια - «Κάθε τέλος φέρνει και μια νέα αρχή»
Τραγικός θάνατος για 45χρονη Ρωσίδα ανήμερα των γενεθλίων της: Έπεσε από 88 μέτρα μπροστά στα μάτια του γιου της ενώ έβγαζε selfie
Συγκινητικό Βίντεο: Δάκρυα χαράς στο Μακάρειο - Η Κυριακή χτύπησε το καμπανάκι της νίκης
Γιώργος Μαζωνάκης στο Instagram: «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζήτησαν ανάληψη ευθυνών για το Βασιλικό οι Βουλευτές - «Δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε αοριστολογίες»

 02.09.2025 - 15:37
Επόμενο άρθρο

Ποιες είναι οι δύο ορμόνες που ρυθμίζουν βάρος και όρεξη – Η γιατρός εξηγεί πώς δρουν

 02.09.2025 - 15:44
ΠτΔ: Αυτός είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης – Το FBI, η διαφθορά και το πρόγραμμα διακυβέρνησης

ΠτΔ: Αυτός είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης – Το FBI, η διαφθορά και το πρόγραμμα διακυβέρνησης

Τον ιδεολογικό προσανατολισμό της κυβέρνησης σκιαγράφησε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεόραση Plus και τον Μανώλη Καλαντζή. Κάνει λόγο για μια «κεντροδεξιά κυβέρνηση με κοινωνικό φιλελευθερισμό».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Αυτός είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης – Το FBI, η διαφθορά και το πρόγραμμα διακυβέρνησης

ΠτΔ: Αυτός είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης – Το FBI, η διαφθορά και το πρόγραμμα διακυβέρνησης

  •  02.09.2025 - 11:12
Ζήτησαν ανάληψη ευθυνών για το Βασιλικό οι Βουλευτές - «Δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε αοριστολογίες»

Ζήτησαν ανάληψη ευθυνών για το Βασιλικό οι Βουλευτές - «Δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε αοριστολογίες»

  •  02.09.2025 - 15:37
Στο νοσοκομείο με διάταγμα ένας από τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

Στο νοσοκομείο με διάταγμα ένας από τους 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

  •  02.09.2025 - 15:10
Παπαναστασίου: «Τις επόμενες μέρες η έκθεση διαχειριστή έργου για το τερματικό στο Βασιλικό»

Παπαναστασίου: «Τις επόμενες μέρες η έκθεση διαχειριστή έργου για το τερματικό στο Βασιλικό»

  •  02.09.2025 - 13:01
Βρέθηκε το κόλπο: Το ChatGPT σου δείχνει ποιος σε έκανε unfollow στο Instagram

Βρέθηκε το κόλπο: Το ChatGPT σου δείχνει ποιος σε έκανε unfollow στο Instagram

  •  02.09.2025 - 15:05
Βίντεο - Υπόθεση κακοποίησης βρέφους στη Λεμεσό: Οργή μητέρας για «πλήρη αδιαφορία» από τις Αρχές - «Θα φτάσουμε μέχρι τέλους»

Βίντεο - Υπόθεση κακοποίησης βρέφους στη Λεμεσό: Οργή μητέρας για «πλήρη αδιαφορία» από τις Αρχές - «Θα φτάσουμε μέχρι τέλους»

  •  02.09.2025 - 12:45
Συγκλονίζουν οι φίλοι του Ανδρέα Λοϊζου που έχασε τη ζωή του στο «ορφανό» θανατηφόρο του 2012: «Οι ψύχες μας εμείναν μες την γέφυρα» - Δείτε φωτογραφία

Συγκλονίζουν οι φίλοι του Ανδρέα Λοϊζου που έχασε τη ζωή του στο «ορφανό» θανατηφόρο του 2012: «Οι ψύχες μας εμείναν μες την γέφυρα» - Δείτε φωτογραφία

  •  02.09.2025 - 13:00
Τηλεθέαση: «Έσκισαν» Γιώτα και Δημητρόπουλος – Η «μάχη» των μεσημεριανών και το κανάλι που κατέγραφε για ώρες 0,0%

Τηλεθέαση: «Έσκισαν» Γιώτα και Δημητρόπουλος – Η «μάχη» των μεσημεριανών και το κανάλι που κατέγραφε για ώρες 0,0%

  •  02.09.2025 - 14:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα