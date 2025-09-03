Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕργασίες στο οδικό δίκτυο στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εργασίες στο οδικό δίκτυο στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας

 03.09.2025 - 21:36
Εργασίες στο οδικό δίκτυο στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας

Εργασίες στο οδικό δίκτυο στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Συγκεκριμένα, θα γίνονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στη συμβολή της Λεωφόρου Λεμεσού με την oδό Αρμενίας, εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στην είσοδο της Λευκωσίας, παρά τα φώτα «Καλησπέρα» και εργασίες κοπής χόρτων και καθαρισμού στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Ριζοελιάς.

Εργασίες στη συμβολή της Λεωφόρου Λεμεσού με την oδό Αρμενίας

Σύμφωνα με το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, την Πέμπτη, 4/9/2025, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 05:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στη συμβολή της Λεωφόρου Λεμεσού με την oδό Αρμενίας

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης θα είναι κλειστές.  Για το σκοπό αυτό, η τροχαία κίνηση που θα θέλει να κατευθυνθεί προς το κέντρο της Λευκωσίας θα  διοχετεύεται μέσω της οδού Χρυσάνθου Μυλωνά και Στασίνου. Επίσης, λόγω των πιο πάνω εργασιών η δεξιόστροφη λωρίδα επί της Λεωφόρου Λεμεσού (κατεύθυνση προς Λεμεσό) προς την οδό Αρμενίας θα είναι κλειστή.

Εργασίες στην είσοδο της Λευκωσίας, παρά τα φώτα «Καλησπέρα»

Σύμφωνα με το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, την Παρασκευή, 5/9/2025, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα διεξάγονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στην είσοδο της Λευκωσίας, παρά τα φώτα «Καλησπέρα».

Συγκεκριμένα, οι δυο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λευκωσία στο ύψος των φώτων τροχαίας θα είναι κλειστές και η κίνηση προς Λευκωσία θα διοχετεύεται μέσω της Λεωφόρου Αθαλάσσας και απ’ εκεί μέσω της Λεωφόρου Ακροπόλεως.

Παράλληλα τμήμα της αριστερής λωρίδας με κατεύθυνση προς Λεμεσό πλησίον των φώτων τροχαίας «Καλησπέρα» θα είναι κλειστό και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα.

Κατά τις πρωινές ώρες και μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών θα κλείσει τμήμα της λεωφορειολωρίδας για επανεπίστρωση μεταξύ του κόμβου βιομηχανικής Στροβόλου και φώτων τροχαίας «Καλησπέρα». Η έξοδος προς το Ολυμπιακό Μέγαρο θα κλείσει για τον σκοπό αυτό και η κίνηση θα διοχετεύεται μέσω της Λεωφόρου Αθαλάσσας.

Εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Ριζοελιάς

Σύμφωνα με το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, από την Πέμπτη, 4/9/2025, μέχρι και τη Δευτέρα, 8/9/2025, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30, θα εκτελούνται εργασίες κοπής χόρτων και καθαρισμού στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Ριζοελιάς.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα παραμένει κλειστή η έξοδος της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου με κατεύθυνση Αεροδρομίου Λάρνακας προς Ριζοελιά και η κίνηση των οχημάτων θα διοχετεύεται από την έξοδο Αραδίππου (δυτικά).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστατωμένοι οι γονείς: Υπό την σκιά της παναπεργίας η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία – Ποιες διευθετήσεις θα γίνουν
Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος
Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026
Παναπεργία ΑΤΑ: Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασθενείς - «Δεν είναι εύκολο να ξαναδώσεις ραντεβού»
Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει δυναμικά σε νέο χώρο - Πού θα ανοίξει και η νέα φιλοσοφία της κουζίνας του
Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Σπύρο που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο στον Κάτω Πύργο – Δείτε φωτογραφία
Άννα Βίσση: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Έλτον Τζον - «Έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

 03.09.2025 - 20:09
Επόμενο άρθρο

Πανό Πορτοκαλί για Φειδία - Η ποινή του Αθλ. Δικαστή στον ΑΠΟΕΛ

 03.09.2025 - 20:37
ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

ΠτΔ: Έρευνες για ηλεκτρική διασύνδεση και Βασιλικό – «Προτεραιότητα η φήμη της Κύπρου»

  •  03.09.2025 - 20:09
ΓΓ ΟΗΕ: Διόρισε τον Καρίμ Ντιανιέ Ειδικό Αντιπρόσωπο και επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ

ΓΓ ΟΗΕ: Διόρισε τον Καρίμ Ντιανιέ Ειδικό Αντιπρόσωπο και επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  •  03.09.2025 - 20:01
Τραγωδία στη Λεμεσό: 51χρονος Ελληνοκύπριος εντοπίστηκε αναίσθητος σε παραλία

Τραγωδία στη Λεμεσό: 51χρονος Ελληνοκύπριος εντοπίστηκε αναίσθητος σε παραλία

  •  03.09.2025 - 21:40
Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι: Να έρθει στη Μόσχα, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι: Να έρθει στη Μόσχα, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ

  •  03.09.2025 - 18:37
Θα μπορούσε να είχε γίνει τραγωδία: Προκάλεσε ατύχημα - 33χρονη συνελήφθη με αλκοτέστ-ρεκόρ

Θα μπορούσε να είχε γίνει τραγωδία: Προκάλεσε ατύχημα - 33χρονη συνελήφθη με αλκοτέστ-ρεκόρ

  •  03.09.2025 - 17:27
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

  •  03.09.2025 - 12:20
Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

  •  03.09.2025 - 14:58
Αλεξάνδρα Νίκα: Απέβαλε το 2ο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Αλεξάνδρα Νίκα: Απέβαλε το 2ο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

  •  03.09.2025 - 21:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα